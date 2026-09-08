Saprissa vs. Cartaginés: hora y dónde ver el duelo por la Copa Centroamericana

El conjunto morado recibirá este miércoles al cuadro brumoso en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

La Copa Centroamericana entra en su etapa decisiva y tendrá un duelo entre dos equipos costarricenses. Deportivo Saprissa y Cartaginés se medirán este miércoles 9 de septiembre en el Estadio Ricardo Saprissa, en el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los semifinalistas del torneo de Concacaf.

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En 3 puntos El conjunto morado recibirá este miércoles al cuadro brumoso en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. La Copa Centroamericana entra en su etapa decisiva y tendrá un duelo entre dos equipos costarricenses. El partido entre Saprissa y Cartaginés se podrá disfrutar este miércoles 9 de septiembre a partir de las 7:06 p. m., hora de Costa Rica.

El encuentro está programado para las 7:06 p. m., hora de Costa Rica, con el conjunto morado como local. Saprissa avanzó a los cuartos de final como segundo del Grupo C, mientras que Cartaginés terminó como líder del Grupo D, por lo que los brumosos tendrán la ventaja de cerrar la serie en casa.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a los morados. El pasado 15 de agosto, Saprissa derrotó 3-2 a Cartaginés por el Torneo de Apertura, también en el Ricardo Saprissa. Sin embargo, este nuevo enfrentamiento tendrá un escenario diferente, ya que estará en juego el boleto a las semifinales de la competencia internacional.

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Además de buscar avanzar en la Copa Centroamericana, ambos clubes tienen como objetivo acercarse a la clasificación para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, por lo que la serie representa mucho más que un duelo entre equipos nacionales.

El partido entre Saprissa y Cartaginés se podrá disfrutar este miércoles 9 de septiembre a partir de las 7:06 p. m., hora de Costa Rica. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN, mientras que quienes prefieran seguirlo vía streaming podrán hacerlo mediante Disney+.