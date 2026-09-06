Saprissa rompe la maldición del Morera Soto y golpea fuerte a Alajuelense

El clásico nacional tenía una cuenta pendiente para el Deportivo Saprissa y este sábado finalmente logró saldarla.

El conjunto morado derrotó 0-2 a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, resultado que le permitió acabar con una racha negativa de 11 partidos sin conseguir una victoria ante los rojinegros en territorio manudo.

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Saprissa supo jugar el partido con paciencia y encontró el golpe justo antes del descanso.

En 3 puntos El clásico nacional tenía una cuenta pendiente para el Deportivo Saprissa y este sábado finalmente logró saldarla. El conjunto morado derrotó 0-2 a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, resultado que le permitió acabar con una racha negativa de 11 partidos sin conseguir una victoria ante los rojinegros en territorio manudo. La victoria morada no solo cambia la fotografía de la tabla.

Cuando el primer tiempo parecía llegar a su final, Orlando Sinclair apareció para marcar el 0-1 y darle a los visitantes una ventaja de enorme valor psicológico.

Alajuelense necesitaba reaccionar en el complemento, pero el arranque de la segunda mitad terminó siendo todavía más complicado para los locales.

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Sebastián Acuña apareció para marcar el segundo tanto morado y poner el 0-2 en el marcador. El golpe dejó a la Liga con poco margen de reacción y permitió al Saprissa manejar con mayor tranquilidad el desarrollo del encuentro.

Los morados mostraron mayor control en los momentos determinantes y consiguieron llevar las riendas de un clásico que, además de tres puntos, tenía el ingrediente especial de romper una larga sequía en el Morera Soto.

Con este resultado, Saprissa llega a 18 puntos y se consolida como súper líder del Apertura 2026.

Alajuelense, por su parte, queda ubicado en el quinto lugar con 11 unidades, en una posición que vuelve a poner presión sobre el equipo dirigido por el técnico español Ismael Rescalvo.

La victoria morada no solo cambia la fotografía de la tabla. También cambia el relato de los clásicos recientes en el Morera Soto y puede convertirse en un punto de inflexión para ambos equipos conforme avance el torneo.