Saprissa mantiene dos grandes dudas antes de recibir a Cartaginés por la Copa Centroamericana

Kendall Waston y Newton Williams siguen sin tener garantizado su regreso, mientras Mariano Torres y Sebastián Acuña están descartados por acumulación de amarillas. Hernán Medford dejó claro que no arriesgará a ningún jugador que no esté al 100%

El Deportivo Saprissa llega al primer capítulo de su serie ante Cartaginés con una preocupación que todavía no tiene respuesta.

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Los morados reciben este miércoles a los brumosos en el estadio Ricardo Saprissa, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero Hernán Medford todavía no sabe si podrá contar con dos piezas importantes.

Kendall Waston y Newton Williams continúan en duda después de las lesiones que los obligaron a salir de acción.

En 3 puntos Kendall Waston y Newton Williams siguen sin tener garantizado su regreso, mientras Mariano Torres y Sebastián Acuña están descartados por acumulación de amarillas. El Deportivo Saprissa llega al primer capítulo de su serie ante Cartaginés con una preocupación que todavía no tiene respuesta. La respuesta sobre Waston y Williams llegará prácticamente sobre la hora.

La decisión final dependerá de la valoración médica antes del compromiso.

"Vamos a hablar con el doctor y, si no están al 100%, no contamos con ellos", sentenció Medford.

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La frase del técnico deja claro que en Saprissa no están dispuestos a correr riesgos innecesarios en una serie que tendrá un segundo episodio.

Mientras Waston y Williams esperan el visto bueno médico, hay dos jugadores que definitivamente no estarán frente a Cartaginés.

Mariano Torres y Sebastián Acuña se perderán el encuentro debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

Las ausencias obligarán a Medford a mover piezas en un partido en el que Saprissa pretende aprovechar su condición de local.

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El reto será encontrar las soluciones sin perder el equilibrio de un equipo que busca tomar ventaja antes de viajar posteriormente a territorio brumoso.

El técnico morado tampoco quiere caer en la presión de tener que resolver la eliminatoria en casa.

Medford sabe que ganar en el Ricardo Saprissa sería un paso importante, pero entiende que todavía quedará mucho por jugar.

"Es un partido de 180 minutos. Obviamente, hay que hacer valer la casa, pero es un partido de 180 minutos", recordó.

La serie, además de definir a uno de los semifinalistas de la Copa Centroamericana, tiene un premio adicional de enorme importancia: el boleto a la Copa de Campeones.

Por eso, cada detalle puede terminar pesando.

Saprissa tendrá este miércoles la oportunidad de golpear primero, pero lo hará con dos bajas seguras y dos interrogantes que podrían modificar considerablemente el planteamiento de Medford.

La respuesta sobre Waston y Williams llegará prácticamente sobre la hora. Y dependiendo de esa decisión, el primer movimiento de una serie que promete ser intensa podría cambiar antes incluso de que ruede el balón.