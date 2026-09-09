Ruta 32 cobra otra vida: choque múltiple deja un motociclista muerto y tres personas heridas

Un automóvil y dos motocicletas estuvieron involucrados en el violento accidente ocurrido la mañana de este miércoles en Guápiles.

Un motociclista perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas tras un violento choque múltiple registrado la mañana de este miércoles en la ruta 32, a la altura de Guápiles de Pococí.

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En 3 puntos Un automóvil y dos motocicletas estuvieron involucrados en el violento accidente ocurrido la mañana de este miércoles en Guápiles. Un motociclista perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas tras un violento choque múltiple registrado la mañana de este miércoles en la ruta 32, a la altura de Guápiles de Pococí. El accidente generó afectación en el tránsito por la ruta 32 mientras los cuerpos de emergencia atendían a los pacientes y las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, en el accidente estuvieron involucrados al menos un automóvil y dos motocicletas.

El impacto fue mortal para uno de los motociclistas, quien falleció en el lugar pese a la intervención de los cuerpos de emergencia.

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Los socorristas también atendieron a otras tres personas afectadas, quienes requirieron ser trasladadas de urgencia al Hospital de Guápiles para recibir atención médica.

La Cruz Roja recibió la alerta aproximadamente a las 7:30 a. m. y movilizó recursos hasta el sitio.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron la colisión y establecer la responsabilidad de los conductores involucrados.

El accidente generó afectación en el tránsito por la ruta 32 mientras los cuerpos de emergencia atendían a los pacientes y las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo.