Ruta 32 cobra otra vida: choque múltiple deja un motociclista muerto y tres personas heridas
Un automóvil y dos motocicletas estuvieron involucrados en el violento accidente ocurrido la mañana de este miércoles en Guápiles.
Un automóvil y dos motocicletas estuvieron involucrados en el violento accidente ocurrido la mañana de este miércoles en Guápiles.
Un motociclista perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas tras un violento choque múltiple registrado la mañana de este miércoles en la ruta 32, a la altura de Guápiles de Pococí.
De acuerdo con la información preliminar, en el accidente estuvieron involucrados al menos un automóvil y dos motocicletas.
El impacto fue mortal para uno de los motociclistas, quien falleció en el lugar pese a la intervención de los cuerpos de emergencia.
Los socorristas también atendieron a otras tres personas afectadas, quienes requirieron ser trasladadas de urgencia al Hospital de Guápiles para recibir atención médica.
La Cruz Roja recibió la alerta aproximadamente a las 7:30 a. m. y movilizó recursos hasta el sitio.
Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron la colisión y establecer la responsabilidad de los conductores involucrados.
El accidente generó afectación en el tránsito por la ruta 32 mientras los cuerpos de emergencia atendían a los pacientes y las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo.