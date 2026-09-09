Reconstruyen cinco escuelas que fueron afectadas por huracán en 2022

Las obras beneficiarán a unos 700 estudiantes y forman parte de un programa que interviene centros educativos afectados por el huracán Julia en 2022.

Cinco centros educativos de Pérez Zeledón son reconstruidos como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), con una inversión superior a los ₡1.900 millones.

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Los trabajos son desarrollados por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), en coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Los centros educativos incluidos en este proceso son la Escuela Daniel Flores Zavaleta y la Escuela IDA Jorón, ambas ubicadas en el distrito de Daniel Flores; la Escuela San José de Rivas y la Escuela Palmital, en Rivas; y la Escuela República de México, en Cajón.

En 3 puntos Las obras beneficiarán a unos 700 estudiantes y forman parte de un programa que interviene centros educativos afectados por el huracán Julia en 2022. Cinco centros educativos de Pérez Zeledón son reconstruidos como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), con una inversión superior a los ₡1.900 millones. El programa busca recuperar infraestructura afectada por emergencias y, al mismo tiempo, incorporar condiciones de mayor seguridad y resiliencia para reducir el impacto de futuros eventos naturales.

En conjunto, las obras beneficiarán a aproximadamente 700 estudiantes, quienes contarán con infraestructura renovada, segura y adaptada a las necesidades de la comunidad educativa.

Escuelas quedaron afectadas por el huracán Julia

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Los cinco centros educativos sufrieron importantes daños en 2022 debido a las intensas lluvias y fuertes vientos asociados al huracán Julia.

Las afectaciones dejaron a las escuelas en condiciones precarias para continuar con las lecciones y representaron un riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Como parte de la intervención, se construye infraestructura educativa moderna y resiliente, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las actividades académicas.

Según la CNE, las obras presentan un avance significativo y se prevé que estén concluidas durante el segundo semestre de 2026.

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Estos proyectos forman parte de un grupo de 25 centros educativos que serán intervenidos en Pérez Zeledón mediante PROERI.

De ese total, ocho ya fueron finalizados y actualmente ofrecen condiciones renovadas y seguras a cientos de estudiantes del cantón.

A nivel nacional, el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura registra un 88% de ejecución.

Actualmente, el programa contabiliza 390 proyectos en distintas etapas de desarrollo en diferentes puntos del país.

PROERI es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y contempla la intervención de más de 450 proyectos de reconstrucción de infraestructura pública afectados por distintos eventos naturales.

Entre estos se encuentran los daños provocados por la tormenta tropical Bonnie, la Zona de Convergencia Intertropical del Pacífico y el huracán Julia.

Las obras son atendidas mediante un trabajo conjunto de instituciones como la CNE, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el MEP, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH).

El programa busca recuperar infraestructura afectada por emergencias y, al mismo tiempo, incorporar condiciones de mayor seguridad y resiliencia para reducir el impacto de futuros eventos naturales.