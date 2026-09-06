¡Qué triste! Tras cuatro días sin saber de él, confirman trágico desenlace en caso de joven desaparecido en Turrialba

El cuerpo fue localizado esta mañana en las márgenes del río Boyey, en Roca Quemada. El joven había sido reportado como desaparecido desde el pasado miércoles.

La búsqueda de un joven desaparecido en una comunidad de Alto Chirripó terminó este domingo con un hallazgo que ahora es investigado por las autoridades judiciales de Turrialba.

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Se trata de un hombre de apellidos Aguilar Payán, de 21 años, quien había sido reportado como desaparecido luego de que, según la versión proporcionada por sus familiares, saliera hacia las cercanías del río Boyey y no regresara a su vivienda.

En 3 puntos El cuerpo fue localizado esta mañana en las márgenes del río Boyey, en Roca Quemada. La búsqueda de un joven desaparecido en una comunidad de Alto Chirripó terminó este domingo con un hallazgo que ahora es investigado por las autoridades judiciales de Turrialba. Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y las autoridades deberán reconstruir las últimas horas en las que el joven fue visto con vida, así como establecer qué ocurrió después de que salió de su vivienda.

La desaparición habría ocurrido entre el pasado miércoles 2 y jueves 3 de setiembre, situación que llevó a sus familiares a dar la alerta ante las autoridades y comenzar la búsqueda para tratar de determinar qué había ocurrido con el joven.

Este domingo por la mañana, varios días después de que se perdió su rastro, un lugareño que transitaba por la zona realizó un descubrimiento que permitió localizar un cuerpo en las márgenes del mismo río al que Aguilar Payán habría acudido antes de desaparecer.

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El hallazgo se produjo minutos antes de las 8 a. m., en la localidad de Roca Quemada, en el Alto Chirripó. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo encontrado aparentemente correspondería al joven que había sido reportado como desaparecido.

Sin embargo, las autoridades todavía deben confirmar oficialmente esta identidad. Por esa razón, el cuerpo fue levantado por los agentes judiciales de Turrialba y trasladado a la morgue judicial, donde se realizarán los estudios correspondientes.

Además de confirmar si el cuerpo corresponde efectivamente a Aguilar Payán, las autoridades deberán establecer cómo y por qué murió el joven.

El hallazgo en las márgenes del río Boyey constituye uno de los principales elementos de la investigación, pero por ahora no se ha establecido públicamente si la muerte ocurrió en ese sitio ni bajo qué circunstancias.

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Los agentes judiciales realizaron las diligencias correspondientes en la zona y ahora será el análisis médico-legal el que permita determinar la manera y causa de muerte.

Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y las autoridades deberán reconstruir las últimas horas en las que el joven fue visto con vida, así como establecer qué ocurrió después de que salió de su vivienda.