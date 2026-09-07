Qué pasa con Kenay Myrie? El salto a Europa todavía no despega para el joven tico

¿Por qué Kenay Myrie todavía no logra despegar como legionario?

El fútbol europeo parecía ser el siguiente gran paso en la carrera de Kenay Myrie. El joven lateral costarricense dejó al Deportivo Saprissa a comienzos de 2026 para convertirse en jugador del FC Copenhague, uno de los clubes más importantes de Dinamarca.

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Sin embargo, varios meses después, la historia todavía no tiene el desenlace que muchos esperaban.

Myrie llegó al conjunto danés con apenas 19 años y con un importante respaldo. El Copenhague explicó que llevaba tiempo siguiendo al costarricense y destacó especialmente su velocidad, potencia, fortaleza física y madurez.

En 3 puntos ¿Por qué Kenay Myrie todavía no logra despegar como legionario? El fútbol europeo parecía ser el siguiente gran paso en la carrera de Kenay Myrie. Ahora necesita algo que no tuvo suficientemente en su primera etapa europea: partidos, confianza y continuidad.

Pero una cosa es llegar a Europa y otra muy diferente conseguir inmediatamente un lugar en el once.

El principal obstáculo para Myrie ha sido la falta de continuidad competitiva.

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Después de convertirse en una pieza importante del Saprissa, el cambio significó pasar a un equipo con una plantilla de mayor profundidad y con futbolistas que también compiten por los mismos puestos.

Los registros disponibles reflejan esa dificultad: su participación con el primer equipo del Copenhague ha sido reducida, una situación que limita las posibilidades de un joven futbolista de adaptarse, ganar confianza y demostrar sus condiciones.

Y para un jugador de 19 años, la continuidad puede ser determinante.

El propio Copenhague reconoció desde su llegada que Myrie tendría por delante un período de adaptación al estilo de juego y a la cultura del fútbol danés.

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Myrie tuvo que acostumbrarse a otro ritmo futbolístico, nuevas exigencias tácticas, otro entorno y una competencia mucho más fuerte por cada oportunidad.

Ese proceso puede ser todavía más complicado cuando el futbolista no consigue una seguidilla de partidos.

Ante este escenario, la posibilidad de que Myrie salga cedido aparece como una alternativa para relanzar su carrera.

Información publicada recientemente señala que el costarricense está encaminado a salir del Copenhague en busca de mayor continuidad.

Y esto es importante: una cesión no necesariamente significa que el club danés haya perdido la confianza en él.

El Copenhague apostó por Myrie precisamente pensando en su desarrollo a largo plazo. El club lo presentó como un futbolista con potencial para convertirse en una pieza importante de la Superliga danesa.

Por eso, encontrar un equipo donde pueda jugar regularmente podría ser incluso más beneficioso que permanecer en Dinamarca acumulando pocos minutos.

Myrie apenas está comenzando su aventura internacional y su llegada al Copenhague representó un salto considerable después de su etapa en Saprissa.

El costarricense demostró en Costa Rica que tiene condiciones para competir. De hecho, el seguimiento del club danés comenzó antes de su fichaje y su rendimiento en las etapas finales con Saprissa ayudó a convencer al Copenhague de apostar por él.

Ahora necesita algo que no tuvo suficientemente en su primera etapa europea: partidos, confianza y continuidad.