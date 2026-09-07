¡Pura vida en México! Maribel Guardia sorprende al aparecer junto a Keylor Navas

Dos de los costarricenses más reconocidos internacionalmente protagonizaron un encuentro que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Maribel Guardia y Keylor Navas coincidieron en México, país en el que ambos desarrollan actualmente importantes etapas de sus vidas profesionales, y no dejaron pasar la oportunidad de inmortalizar el momento.

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La actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto al guardameta costarricense, Andrea Salas, esposa del futbolista, y Marco Chacón, esposo de Guardia.

Y como era de esperarse, Costa Rica estuvo muy presente en el mensaje.

En 3 puntos Dos de los costarricenses más reconocidos internacionalmente protagonizaron un encuentro que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Maribel Guardia y Keylor Navas coincidieron en México, país en el que ambos desarrollan actualmente importantes etapas de sus vidas profesionales, y no dejaron pasar la oportunidad de inmortalizar el momento. La fotografía reunió así dos mundos completamente distintos —el entretenimiento y el fútbol— unidos por algo que Maribel Guardia dejó bastante claro en su publicación: el orgullo de ser costarricenses, aunque estén lejos de casa.

Maribel acompañó la fotografía con unas palabras cargadas de sabor tico.

“Qué gusto compartir con nuestros paisanos, Keylor Navas y su bella esposa Andrea, junto a mi esposo Marco Chacón. PURA VIDA”, escribió la artista.

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Y cerró el mensaje con una combinación que difícilmente podría ser más costarricense: “Arriba el fútbol y el gallopinto”, acompañada de emojis alusivos al país.

La publicación generó numerosas reacciones de seguidores que celebraron ver juntos a dos costarricenses que han conseguido construir carreras de enorme proyección fuera de nuestras fronteras.

El encuentro tiene además una particularidad: actualmente México es el hogar de ambos.

Maribel Guardia desarrolló allí prácticamente toda su carrera artística y desde hace décadas es una figura reconocida de la televisión, el teatro y el entretenimiento mexicano.

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La costarricense salió del país después de ganar Miss Costa Rica en 1978 y representar a Costa Rica en Miss Universo. Posteriormente construyó una extensa trayectoria como actriz, cantante y presentadora.

Keylor Navas, por su parte, vive actualmente una nueva etapa de su carrera en el fútbol mexicano con Pumas UNAM.

El guardameta llegó al club universitario en 2025 después de una trayectoria internacional que lo llevó por equipos como Saprissa, Albacete, Levante, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Nottingham Forest y Newell's Old Boys.

La fotografía reunió así dos mundos completamente distintos —el entretenimiento y el fútbol— unidos por algo que Maribel Guardia dejó bastante claro en su publicación: el orgullo de ser costarricenses, aunque estén lejos de casa.