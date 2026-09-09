Policía destruye más de 120 mil plantas de marihuana en territorios indígenas de Talamanca

El operativo permitió intervenir 35 plantaciones ubicadas en territorios indígenas del distrito de Telire. Las autoridades destruyeron 120.945 matas durante 10 días de trabajo.

El Ministerio de Seguridad Pública informó sobre la erradicación de 120.945 plantas de marihuana en una zona montañosa de Alta Talamanca, en el distrito de Telire, Limón.

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El operativo se desarrolló en distintos puntos de la zona, entre ellos Alto y Bajo Bley, Lagunas de Alto Bley y el cerro Xorbata, donde los oficiales localizaron e intervinieron un total de 35 plantaciones.

En 3 puntos El operativo permitió intervenir 35 plantaciones ubicadas en territorios indígenas del distrito de Telire. El Ministerio de Seguridad Pública informó sobre la erradicación de 120.945 plantas de marihuana en una zona montañosa de Alta Talamanca, en el distrito de Telire, Limón. El Ministerio de Seguridad Pública adjuntó fotografías y video del operativo, así como declaraciones de Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas, sobre el trabajo realizado en Alta Talamanca.

Las autoridades estimaron que las plantaciones ocupaban un área aproximada de 19 mil metros cuadrados. Las plantas destruidas tenían tamaños que iban desde los 15 centímetros hasta los 2,57 metros de altura.

En el despliegue participaron oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), la Policía de Fronteras y la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Fuerza Pública.

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Los cuerpos policiales trabajaron durante 10 días para localizar las plantaciones y posteriormente proceder con su destrucción.

El acceso a estos cultivos representó un importante desafío para los oficiales debido a las condiciones del terreno.

De acuerdo con Seguridad Pública, los policías debieron caminar durante varias horas por zonas montañosas de difícil acceso y enfrentar condiciones climatológicas adversas para localizar las plantaciones.

La institución destacó el esfuerzo físico requerido para llegar hasta estos sitios y completar las labores de erradicación.

El Ministerio de Seguridad Pública adjuntó fotografías y video del operativo, así como declaraciones de Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas, sobre el trabajo realizado en Alta Talamanca.