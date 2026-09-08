Polémica en la realeza británica: rey Carlos III ordena tratar a su propio hijo como un ciudadano cualquiera

El monarca ordenó aclarar que su hijo y su nuera no recuperarán funciones oficiales ni podrán representar a la Corona. La pareja quedó sorprendida por la contundente comunicación.

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido despertó rumores sobre una posible reconciliación familiar y hasta un eventual retorno de la pareja a las actividades de la monarquía británica.

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Sin embargo, el rey Carlos III se encargó de cerrar rápidamente esa puerta.

El monarca ordenó enviar una contundente carta a diferentes instituciones gubernamentales, militares y representantes de la Corona para aclarar que los duques de Sussex continúan fuera de la realeza activa y deben ser tratados como ciudadanos particulares.

En 3 puntos El monarca ordenó aclarar que su hijo y su nuera no recuperarán funciones oficiales ni podrán representar a la Corona. El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido despertó rumores sobre una posible reconciliación familiar y hasta un eventual retorno de la pareja a las actividades de la monarquía británica. La existencia y el alcance de la carta fueron confirmados por The Guardian, Associated Press y People.

La comunicación fue distribuida por Richard Benyon, lord chambelán de la Casa Real, con el objetivo de evitar “dudas o confusiones” sobre el papel de Harry y Meghan después de su retorno a suelo británico.

La carta resume la posición de ambos como equivalente a la de “ciudadanos particulares con intereses comerciales y benéficos”.

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Aunque Harry sigue siendo hijo del rey y ambos conservan el título de duques de Sussex, no podrán presentarse como representantes oficiales de la Corona ni asumir nuevamente compromisos reales.

Carlos III marca distancia con su propio hijo

La decisión representa un fuerte golpe para cualquier expectativa de que el regreso de Harry significara también su reincorporación a la institución monárquica.

Carlos III dejó claro que el vínculo familiar no modifica el acuerdo establecido en 2020, cuando Harry y Meghan abandonaron sus funciones oficiales y se trasladaron a Norteamérica.

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La carta reafirma que la pareja no podrá mantener una especie de modelo híbrido que le permita desarrollar actividades comerciales privadas y, al mismo tiempo, representar oficialmente al soberano.

Su labor filantrópica continuará siendo un asunto estrictamente personal, sin que pueda interpretarse como una extensión de la agenda de la familia real.

El mensaje es contundente: Harry puede regresar al Reino Unido como hijo de Carlos III, pero no como miembro activo de la Corona.

La comunicación también señala que los tratamientos de “Su Alteza Real” correspondientes a Harry y Meghan permanecen suspendidos y no deben utilizarse en actos públicos u oficiales.

Esto no significa que el rey les haya quitado formalmente todos sus títulos ni que Harry haya sido eliminado de la línea de sucesión.

La carta tampoco supone una desheredación jurídica. Se trata de una reafirmación pública de las restricciones vigentes desde que la pareja decidió alejarse de la monarquía en 2020.

Harry y Meghan continúan siendo el duque y la duquesa de Sussex, mientras que sus hijos mantienen los títulos de príncipe Archie y princesa Lilibet.

El documento, sin embargo, busca impedir que instituciones, autoridades o representantes oficiales les concedan un trato reservado para quienes trabajan activamente al servicio de la Corona.

Fondos públicos, bajo estricta vigilancia

Carlos III también estableció que cualquier consulta relacionada con privilegios, cortesías oficiales o el eventual uso de recursos públicos deberá ser trasladada directamente al Palacio de Buckingham.

Los proyectos comerciales y benéficos de Harry y Meghan serán desarrollados bajo su condición de ciudadanos privados y con independencia financiera.

La carta no ordena directamente la eliminación de cualquier protección policial para la pareja. Las decisiones operativas relacionadas con su seguridad corresponden a las autoridades británicas y al comité encargado de proteger a miembros de la realeza y otras figuras públicas.

Ese organismo deberá determinar si el regreso de los Sussex modifica el nivel de protección que reciben y si alguna parte podría ser cubierta con recursos de los contribuyentes.

La difusión de la carta habría tomado por sorpresa al príncipe Harry y a Meghan Markle.

Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que quedaron desconcertados por la decisión y por el escaso tiempo que tuvieron para conocer su contenido antes de que llegara a los medios de comunicación.

Aunque desde el entorno del Palacio sostienen que los Sussex fueron notificados previamente, sus representantes señalan que recibieron el documento poco más de una hora antes de su difusión.

La situación reaviva las tensiones entre la pareja y la Casa Real, precisamente cuando su regreso parecía abrir una oportunidad para mejorar la relación de Harry con su padre.

Harry, Meghan y sus dos hijos volvieron al Reino Unido después de vivir durante aproximadamente seis años en California.

La familia establecerá una residencia privada fuera de Londres y conservará su propiedad en Estados Unidos. Diferentes informaciones apuntan a que podrían instalarse en la exclusiva región de Cotswolds.

Archie y Lilibet fueron matriculados en centros educativos británicos, lo que confirma que la permanencia de la familia no será únicamente una visita pasajera.

El regreso generó especulaciones sobre una reconciliación con Carlos III, quien ha enfrentado problemas de salud, y sobre una eventual participación de los Sussex en compromisos públicos.

La carta del rey, no obstante, establece una frontera clara entre la cercanía familiar y el trabajo institucional.

Dentro de los círculos reales existiría preocupación por la posibilidad de que Harry y Meghan desarrollen una agenda pública que pueda confundirse o competir con la programación oficial encabezada por el príncipe William y Kate Middleton.

La pareja mantiene una fuerte presencia mediática, proyectos comerciales y actividades benéficas capaces de atraer atención internacional.

Por esa razón, la Casa Real pretende evitar que autoridades, organizaciones o representantes regionales interpreten sus apariciones como actos respaldados por el monarca.

La medida no expulsa nuevamente a Harry y Meghan ni les impide realizar actividades públicas, pero marca los límites de su regreso: podrán vivir en el Reino Unido, desarrollar proyectos y acercarse personalmente a la familia, pero no actuar en nombre de la Corona.

Carlos III dejó así una incómoda división sobre la mesa: Harry continúa siendo su hijo, pero la institución se mantiene por encima de los lazos de sangre.

La existencia y el alcance de la carta fueron confirmados por The Guardian, Associated Press y People.