Pilar Cisneros salió de la Fiscalía sin ser interrogada: esto fue lo único que hicieron durante la cita

La exdiputada asegura que la diligencia se limitó a confirmar su información personal y comunicarle que figura como imputada. Su abogado evitó referirse al fondo del caso porque todavía no conocen el expediente.

Pilar Cisneros salió la mañana de este viernes de la Fiscalía General de la República sin ser interrogada sobre el presunto financiamiento electoral ilegal de la campaña de Rodrigo Chaves en 2022.

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La exdiputada y actual asesora de comunicación ad honórem de la Presidencia aseguró que la diligencia fue breve y se limitó a la verificación de sus datos personales y a comunicarle que figura como imputada dentro de la investigación.

“Bien, muy cordial. Como le digo, llegué, me tomaron los datos, me dijeron: ‘Sí, usted está imputada en esta causa’. ‘Sí, estoy enterada’. Punto y se acabó”, relató Cisneros a su salida.

En 3 puntos La exdiputada asegura que la diligencia se limitó a confirmar su información personal y comunicarle que figura como imputada. Pilar Cisneros salió la mañana de este viernes de la Fiscalía General de la República sin ser interrogada sobre el presunto financiamiento electoral ilegal de la campaña de Rodrigo Chaves en 2022. Las afirmaciones de la Fiscalía forman parte de una investigación en curso y no implican que Cisneros ni las demás personas imputadas hayan sido declaradas culpables.

La exlegisladora había llegado a las 7:39 a. m. acompañada por su abogado, José Francisco Madrigal. En un principio se informó que acudiría a rendir declaración indagatoria; sin embargo, según explicó ella, no respondió preguntas relacionadas con los hechos investigados.

La indagatoria será hasta el próximo mes, pero no hay una fecha exacta según el abogado.

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Al ser consultada sobre qué le parecía haber sido convocada únicamente para registrar sus datos, Cisneros dijo desconocer cómo se desarrollan este tipo de procedimientos judiciales.

“Yo no sé cómo proceden estas cosas, sinceramente se lo digo. Yo he estado en otros juicios, los he ganado todos, nunca he sido sentenciada por nada. Entonces, ya vamos a ver; en esta tampoco, se lo aseguro”, afirmó.

Madrigal advirtió que, por el momento, ni él ni su representada ofrecerán declaraciones sobre las acusaciones debido a que todavía no han tenido acceso al expediente.

“En tema de fondo de la causa no vamos a dar ninguna declaración porque no conocemos el expediente. Entonces, les agradecería que preguntas sobre el fondo del asunto no se le hagan”, manifestó el defensor.

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Cisneros también negó haber mantenido conversaciones sobre el proceso con la dirigencia del Partido Progreso Social Democrático, incluida su fundadora y exdiputada Luz Mary Alpízar.

Asegura tener el respaldo de Rodrigo Chaves

La exjefa de la bancada oficialista afirmó que cuenta con el respaldo del expresidente Rodrigo Chaves y de Laura Fernández.

“Total apoyo, absolutamente total apoyo, abrazos, cariño y el respaldo de que siempre estamos unidos en una causa como esta”, expresó.

Asimismo, lanzó un nuevo cuestionamiento sobre la manera en que se ha tramitado el expediente y aseguró mantener la conciencia tranquila.

“El expediente estuvo en el Tribunal, pues yo ni siquiera estaba imputada cuando llegó a la Fiscalía. Allá ellos y su conciencia, y yo la mía; la mía está muy tranquila”, declaró.

Varias personas se congregaron en las afueras de la Fiscalía para manifestarle su apoyo y la recibieron con muestras de cariño cuando abandonó el edificio.

Cisneros figura como imputada junto con otras cinco personas en una investigación relacionada con dos supuestas estructuras paralelas que habrían captado recursos y pagado gastos de la campaña presidencial de Chaves fuera del control del partido y del Tribunal Supremo de Elecciones.

Las afirmaciones de la Fiscalía forman parte de una investigación en curso y no implican que Cisneros ni las demás personas imputadas hayan sido declaradas culpables.