¿Paciencia o error? El debate que abre la gestión de Rescalvo en Alajuelense

La pregunta vuelve a instalarse en el entorno de Liga Deportiva Alajuelense: ¿se equivocó la dirigencia al poner el proyecto deportivo en manos de Ismael Rescalvo?

La respuesta todavía no puede ser un sí definitivo. Sin embargo, después de lo ocurrido en las últimas semanas, tampoco resulta extraño que la afición rojinegra empiece a cuestionar la decisión.

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Cuando Alajuelense anunció al español el 14 de mayo como sustituto de Óscar Ramírez, su llegada representó una apuesta diferente. Rescalvo no era un nombre familiar para buena parte del aficionado costarricense, aunque sí contaba con experiencia en el fútbol internacional.

A sus 44 años, el entrenador había dirigido en Colombia, Ecuador, México y Bolivia. Entre los clubes de su trayectoria aparecen Emelec, Independiente del Valle, Barcelona de Ecuador, The Strongest y Mazatlán, además de Envigado, Independiente Medellín y Tolima.

En 3 puntos La pregunta vuelve a instalarse en el entorno de Liga Deportiva Alajuelense: ¿se equivocó la dirigencia al poner el proyecto deportivo en manos de Ismael Rescalvo? La respuesta todavía no puede ser un sí definitivo. Porque al final, Rescalvo podrá tener experiencia internacional y un buen porcentaje de rendimiento, pero en Alajuelense hay una estadística que pesa más que todas: ganar cuando realmente importa.

El principal punto a favor de su contratación era precisamente ese recorrido internacional y una metodología que la dirigencia consideró adecuada para el proyecto rojinegro.

Pero una cosa es el currículum y otra muy diferente lo que ocurre en la cancha.

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Después del clásico nacional ante Saprissa, el balance de Rescalvo con Alajuelense quedó en 15 partidos oficiales, tomando en cuenta el campeonato nacional y la Copa Centroamericana.

El registro es de nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas, para un rendimiento del 64,4% de los puntos disputados.

En el campeonato nacional, la Liga llegó al clásico con 10 partidos dirigidos por Rescalvo y un balance de seis triunfos, dos empates y dos derrotas. La caída 0-2 ante Saprissa agregó una tercera derrota en el torneo.

En la Copa Centroamericana, Alajuelense terminó como líder de su grupo con nueve puntos producto de tres victorias y una derrota.

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Es decir, el balance general no es desastroso. De hecho, nueve victorias en 15 partidos representan un registro competitivo.

El problema es que los resultados deben analizarse dentro del contexto de Alajuelense.

La Liga no solamente necesita ganar partidos. La institución tiene como obligación competir por títulos y responder especialmente en los partidos de mayor presión.

Y ahí es donde el proyecto de Rescalvo comienza a generar interrogantes.

La derrota 0-2 ante Saprissa en el estadio Alejandro Morera Soto fue un punto de inflexión.

Los goles de Orlando Sinclair y Sebastián Acuña le dieron el triunfo al conjunto morado, que consiguió romper una larga racha sin ganar en la casa rojinegra.

El resultado también provocó que desde las gradas aparecieran los cánticos de “Fuera Rescalvo”, una muestra clara del malestar de un sector de la afición con el rumbo del equipo.

Para un entrenador recién llegado, recibir este tipo de presión representa un desafío enorme.

La dirigencia rojinegra salió públicamente a respaldarlo y dejó claro que su continuidad “no está en discusión ni ha estado en duda”.

Eso significa que, al menos por ahora, la institución mantiene la confianza en el proceso.

Decir que Alajuelense se equivocó únicamente porque perdió un clásico sería apresurado. Rescalvo tiene experiencia internacional y su balance de nueve victorias en 15 encuentros demuestra que el equipo también ha tenido resultados positivos.

Además, consiguió que la Liga terminara líder de su grupo en la Copa Centroamericana y también protagonizó victorias importantes en el campeonato nacional, como el 3-0 ante Herediano como visitante.

Pero tampoco se puede ignorar que el rendimiento debe medirse por las expectativas del club.

Alajuelense apostó por un entrenador que no tenía experiencia previa en Costa Rica y que nunca había conquistado un título oficial como técnico. Eso hacía que la apuesta necesitara tiempo, pero también resultados que convencieran rápidamente a una afición acostumbrada a competir por campeonatos.

Por ahora, Rescalvo tiene resultados suficientes para defender su trabajo, pero no la estabilidad necesaria para cerrar el debate.

El entrenador español todavía tiene la oportunidad de cambiar la percepción alrededor de su proyecto.

Una buena seguidilla de resultados podría convertir las dudas actuales en respaldo. Pero si las derrotas continúan, especialmente ante rivales directos y en partidos importantes, la discusión dejará de ser si Rescalvo necesita tiempo y pasará a ser si Alajuelense debe cambiar de rumbo.

La dirigencia ya tomó una decisión al respaldarlo. Ahora Rescalvo debe demostrar en la cancha que esa confianza estaba justificada.

Alajuelense no puede decir todavía que se equivocó con Ismael Rescalvo, pero tampoco tiene argumentos suficientes para afirmar que la apuesta fue un éxito.

El español acumula nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas en sus primeros 15 partidos oficiales. Son números competitivos, pero el fútbol de la Liga se mide también por sensaciones, identidad y, sobre todo, por títulos.

El clásico perdido ante Saprissa aumentó la presión y mostró que una parte de la afición ya perdió la paciencia.

La dirigencia decidió mantenerlo. Ahora la respuesta tendrá que llegar desde el terreno de juego.

Porque al final, Rescalvo podrá tener experiencia internacional y un buen porcentaje de rendimiento, pero en Alajuelense hay una estadística que pesa más que todas: ganar cuando realmente importa.