OIJ desarticula banda que robaba tarjetas bancarias y las usaba para estafas

18 personas fueron detenidas en un operativo realizado en Cartago, San José y Heredia. Según la investigación, los sospechosos utilizaban inhibidores de señal para ingresar a vehículos estacionados cerca de gimnasios.

Agentes judiciales de la Sección de Hurtos y la Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este miércoles un amplio operativo para detener a un grupo de personas sospechosas de participar en una estructura dedicada, aparentemente, al robo agravado y la estafa informática.

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Las diligencias comenzaron alrededor de las 5 a. m., con allanamientos en distintos sectores de Cartago y San José, además de varias detenciones en vía pública.

En total, 18 personas fueron detenidas como parte de las acciones policiales relacionadas con la investigación.

En 3 puntos 18 personas fueron detenidas en un operativo realizado en Cartago, San José y Heredia. Agentes judiciales de la Sección de Hurtos y la Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este miércoles un amplio operativo para detener a un grupo de… El OIJ indicó que estas acciones forman parte de las labores desarrolladas por el Poder Judicial para combatir estructuras vinculadas con la criminalidad.

Los allanamientos se realizaron en Llano Grande, Concepción y San Diego de La Unión, en Cartago, así como en Curridabat, Paso Ancho, Rohrmoser y Hatillo 8, en San José.

Además, agentes de la Sección de Robos realizaron detenciones en vía pública en sectores como Desamparados, La Juelita y barrio La California, en San José, así como en San Pablo de Heredia y Oreamuno de Cartago.

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La investigación se inició en febrero del año anterior, luego de que el OIJ recibiera varias denuncias relacionadas con el robo de tarjetas bancarias que permanecían dentro de vehículos estacionados en centros comerciales, principalmente en lugares donde funcionaban gimnasios.

De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos aparentemente aprovechaban los horarios de mayor afluencia de personas que acudían a realizar ejercicio, principalmente entre las 5 y 7 a. m. y entre las 8 y 10 p. m.

Según la investigación, una vez que las víctimas descendían de sus vehículos, los sospechosos presuntamente utilizaban inhibidores de señal para acceder a los automóviles y sustraer las tarjetas bancarias que permanecían en su interior.

Posteriormente, las tarjetas eran utilizadas para realizar transacciones, aparentemente mediante datáfonos facilitados por propietarios de comercios.

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El OIJ sospecha que las personas vinculadas con las cuentas asociadas a estos dispositivos se encargaban de disponer del dinero y realizar las gestiones necesarias para trasladarlo posteriormente a los presuntos ejecutores y a otros integrantes de la estructura investigada.

Detienen a 17 personas durante el operativo

Entre las personas detenidas figuran 13 hombres de apellidos Jiménez, de 30 años; Norman, de 61; Salas, de 34; Cisneros, de 37; Chen, de 26; Mena, de 29; Castillo, de 41; Solano, de 40; Ramírez, de 24; Muñoz, de 40; Bonilla, de 51; Araya, de 46; e Izaguirre, de 33 años.

Izaguirre es de nacionalidad nicaragüense.

También fueron detenidas cuatro mujeres de apellidos Mena, de 27 años; Serrano, de 53; Calvo, de 33; y Udiel, de 33 años. Esta última también es de nacionalidad nicaragüense.

Durante los allanamientos y las detenciones, los agentes decomisaron teléfonos celulares, datáfonos, inhibidores de señal y otros elementos considerados de importancia para la investigación.

Las personas detenidas serán presentadas ante el Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

El OIJ indicó que estas acciones forman parte de las labores desarrolladas por el Poder Judicial para combatir estructuras vinculadas con la criminalidad.