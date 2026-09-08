“No tengo duda de ninguno de mis jugadores”: Medford respalda a Saprissa antes de enfrentar a Cartaginés

Hernán Medford aseguró que confía plenamente en todos sus jugadores pese a las bajas de Saprissa, mientras Luis Javier Paradela regresa a la Copa Centroamericana con la mira puesta en sacar ventaja ante Cartaginés.

El técnico morado aseguró que las bajas no le preocupan y destacó la confianza que tiene en todo su plantel. Luis Javier Paradela, por su parte, vuelve a la Copa Centroamericana con la intención de “golpear primero”

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En 3 puntos Hernán Medford aseguró que confía plenamente en todos sus jugadores pese a las bajas de Saprissa, mientras Luis Javier Paradela regresa a la Copa Centroamericana con la mira puesta en sacar ventaja ante Cartaginés. El técnico morado aseguró que las bajas no le preocupan y destacó la confianza que tiene en todo su plantel. La serie enfrenta a dos de los equipos que mejor momento atraviesan en el campeonato nacional.

El Deportivo Saprissa afina los últimos detalles para enfrentar este miércoles al Club Sport Cartaginés en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. En conferencia de prensa, Hernán Medford dejó claro que las bajas no cambian su confianza en el equipo.

“No tengo duda de ninguno de mis jugadores”, afirmó el estratega morado, quien deberá afrontar el compromiso sin Mariano Torres y Sebastián Acuña, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Medford señaló que cuenta con suficientes alternativas para cubrir sus ausencias y que la rotación que ha realizado durante la seguidilla de partidos le permite confiar plenamente en quienes reciban la oportunidad.

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El técnico también habló sobre Kendall Waston y Newton Williams. Ninguno está confirmado para el compromiso, ya que la decisión dependerá de su estado físico. Medford fue enfático en que no arriesgarán a ningún jugador que no se encuentre al 100% para evitar una recaída.

Por su parte, Luis Javier Paradela vuelve a estar disponible para la Copa Centroamericana después de cumplir una suspensión de tres partidos. El cubano apenas disputó 60 minutos en el torneo debido a la expulsión que sufrió ante Umecit y ahora aparece como una de las principales armas ofensivas de Saprissa.

El atacante tiene claro el objetivo para este miércoles: comenzar la serie con ventaja. “Quien golpea primero, golpea dos veces”, expresó Paradela, quien recordó que la eliminatoria se disputará a 180 minutos y que Saprissa debe salir con la mentalidad de buscar la victoria desde el primer encuentro.

La serie enfrenta a dos de los equipos que mejor momento atraviesan en el campeonato nacional. Saprissa llega como líder del Apertura 2026 después de vencer 2-0 a Alajuelense en el Morera Soto, mientras que Cartaginés ocupa la segunda posición. Medford calificó el enfrentamiento como una serie muy pareja y aseguró que ambos clubes han demostrado estar en un buen nivel.