Niña de 2 años lucha por su vida tras brutal ataque de un perro dóberman

Una niña de apenas 2 años permanece en estado crítico luego de ser atacada por un perro de raza dóberman la tarde de este miércoles en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

El incidente se reportó alrededor de las 6:03 p. m. y le provocó a la menor graves heridas por mordedura en la cabeza.

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En 3 puntos Una niña de apenas 2 años permanece en estado crítico luego de ser atacada por un perro de raza dóberman la tarde de este miércoles en Sardinal de Carrillo, Guanacaste. El incidente se reportó alrededor de las 6:03 p. m. y le provocó a la menor graves heridas por mordedura en la cabeza. Por el momento no se han dado a conocer las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni la relación entre el animal y la familia de la menor.

Leonel Vásquez, de la Cruz Roja Costarricense, informó que los familiares trasladaron inicialmente a la niña hasta una clínica privada de la zona.

Debido a la gravedad de las lesiones, personal de la Cruz Roja la llevó posteriormente, en condición crítica, hasta el Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia.

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Por el momento no se han dado a conocer las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni la relación entre el animal y la familia de la menor.