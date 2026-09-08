¡Ni su licencia ni su formación en Alemania lo salvaron! Escorpiones despide a Júnior Díaz

La salida del estratega fue confirmada por el presidente del club, Juan España, a Teletica.com.

A partir de este momento, la dirigencia deberá afrontar el reto de cambiar el rumbo de un equipo que atraviesa un complicado inicio en su primera temporada en la máxima categoría.

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Díaz, además, no era un técnico improvisado para este desafío. El estratega cuenta con licencia y formación vinculada al fútbol alemán, elementos que hacían pensar que podía convertirse en una pieza importante dentro del proyecto de Escorpiones.

En 3 puntos La salida del estratega fue confirmada por el presidente del club, Juan España, a Teletica.com. A partir de este momento, la dirigencia deberá afrontar el reto de cambiar el rumbo de un equipo que atraviesa un complicado inicio en su primera temporada en la máxima categoría. El nuevo entrenador tendrá poco tiempo para preparar su debut, ya que Escorpiones enfrentará este sábado a Herediano a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Escorpiones se encuentra actualmente en la penúltima posición de la tabla, con cuatro puntos, empatado precisamente con Herediano.

El conjunto llegó esta temporada a la Primera División después de que el repechaje ante Guadalupe FC no pudiera disputarse, debido a que el equipo guadalupano mantenía una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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Ahora, la dirigencia tendrá que intentar enderezar el camino con un nuevo entrenador.

La noticia sobre el sustituto fue dada a conocer por el periodista Kevin Jiménez.

Se trata de Andrés Arias, quien ya conoce la institución y estuvo al frente de Escorpiones durante su etapa en la Segunda División.

Arias asumirá nuevamente las riendas del equipo, esta vez en un escenario mucho más exigente y con la obligación de comenzar a sumar para alejarlo de los últimos lugares.

El nuevo entrenador tendrá poco tiempo para preparar su debut, ya que Escorpiones enfrentará este sábado a Herediano a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa. Será el primer examen para Arias en su regreso al banquillo del conjunto josefino y una oportunidad inmediata para comenzar a cambiar la historia de un equipo que necesita reaccionar.