Mujer muere tras accidente entre motocicleta y bus dentro de zona franca

Una mujer adulta perdió la vida la tarde de este lunes luego de verse involucrada en un accidente de tránsito dentro de la zona franca de El Coyol, en Alajuela.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense (CRC), la emergencia correspondió a una colisión entre una motocicleta y un autobús.

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Los cuerpos de emergencia recibieron la alerta aproximadamente a las 2:51 p. m. y desplazaron personal hasta el sitio para atender a las personas involucradas en el accidente.

En 3 puntos Una mujer adulta perdió la vida la tarde de este lunes luego de verse involucrada en un accidente de tránsito dentro de la zona franca de El Coyol, en Alajuela. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense (CRC), la emergencia correspondió a una colisión entre una motocicleta y un autobús. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que continuarán con las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido la tarde de este lunes en El Coyol.

Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron a la mujer que viajaba en la motocicleta. Sin embargo, pese a la atención de los socorristas, la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Cruz Roja confirmó el fallecimiento en el sitio, por lo que la escena quedó a la espera de las autoridades judiciales correspondientes.

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El accidente ocurrió dentro de una zona de importante movimiento vehicular y laboral, por lo que la emergencia generó presencia de cuerpos de socorro y autoridades en el sector.

Ahora corresponderá a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Las autoridades también deberán investigar las circunstancias en que ocurrió la colisión entre la motocicleta y el autobús, así como determinar las responsabilidades que correspondan dentro del proceso.

Por el momento, no han trascendido detalles adicionales sobre la identidad de la fallecida ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que continuarán con las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido la tarde de este lunes en El Coyol.