Medford no sé asusta con el 2-2 advierte para la vuelta

El técnico morado no dramatizó el empate ante Cartaginés y destacó la intensidad del duelo entre dos equipos que, según su lectura atraviesan un gran momento. Para Medford, la serie está totalmente abierta y Saprissa irá a buscar la clasificación al Fello Meza.

El empate 2-2 entre Saprissa y Cartaginés dejó una serie abierta en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero Hernán Medford no salió del estadio Ricardo Saprissa con un discurso de preocupación.

Todo lo contrario. El técnico morado aseguró que su equipo debe levantar la cabeza y pensar desde ya en el partido de vuelta, donde necesitará ganar en el Fello Meza para avanzar.

“Nosotros no estamos aquí para ahorita bajar la cabeza porque no se ganó. Nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es ir a buscar un triunfo en Cartago”, manifestó Medford.

En 3 puntos El técnico morado no dramatizó el empate ante Cartaginés y destacó la intensidad del duelo entre dos equipos que, según su lectura atraviesan un gran momento. El empate 2-2 entre Saprissa y Cartaginés dejó una serie abierta en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero Hernán Medford no salió del estadio Ricardo Saprissa con un discurso de preocupación. Y será precisamente en el Fello Meza donde el discurso del técnico tendrá que convertirse en resultado.

Medford también puso en contexto el resultado y recordó que Saprissa y Cartaginés llegan a esta serie como primero y segundo de la tabla del campeonato nacional.

“Hoy jugaron los dos mejores equipos del torneo”, señaló el estratega, quien considera que el empate no debería sorprender por el nivel mostrado por ambos clubes.

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El entrenador morado calificó el enfrentamiento como un partido de tú a tú, con dos equipos que se conocen bien y que demostraron por qué están peleando en los primeros lugares.

El resultado deja a Cartaginés con una pequeña ventaja por el criterio de desempate utilizado en la serie, por lo que Saprissa tendrá que salir a buscar el triunfo en territorio brumoso.

Sin embargo, Medford no ve esa situación como una misión imposible.

Su planteamiento fue directo: Saprissa puede ir al Fello Meza y ganar. De hecho, dejó una pregunta que resume su postura ante la vuelta: “¿Por qué Saprissa no puede ir a ganar allá?”.

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El técnico incluso calificó el próximo compromiso como una especie de “final final”, porque será el partido que determine cuál de los dos equipos costarricenses continúa con vida en la competición.

Una serie que todavía está para cualquiera

El 2-2 tuvo además un cierre dramático para Saprissa. Los morados estuvieron abajo 1-2, pero David Guzmán apareció cerca del final con un potente remate para establecer la igualdad.

Medford, lejos de hablar de fracaso o preocupación, apuesta por la reacción de su equipo. La consigna morada quedó clara: ganar fuera de casa y meterse en las semifinales.

Y será precisamente en el Fello Meza donde el discurso del técnico tendrá que convertirse en resultado.