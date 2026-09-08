Medford habló sin filtros con Chepe Bomba: clásico, Fidel Escobar, los panameños y el futuro de Saprissa

El técnico del Deportivo Saprissa conversó este Lunes 7 de septiembre con el periodista panameño José Miguel Domínguez, "Chepe Bomba ", en una charla marcada por el clásico nacional, el rendimiento de Fidel Escobar y los demás panameños del plantel morado, además del presente de la Selección de Costa Rica y los objetivos inmediatos de Medford con el Monstruo.

El triunfo de Saprissa sobre Alajuelense todavía estaba fresco cuando Hernán Medford se sentó a conversar con José Miguel Domínguez.

La entrevista, emitida este lunes 7 de septiembre en el espacio “Punto y Pelota, Mentira No Es”, tuvo como telón de fondo el 0-2 conseguido por los morados en el estadio Alejandro Morera Soto, resultado que puso nuevamente a Saprissa en el centro de la conversación futbolística nacional.

Domínguez, conocido como “Chepe Bomba” y reconocido públicamente por su simpatía hacia Saprissa, aprovechó la conversación para abordar distintos temas relacionados con el presente del club y también con el fútbol costarricense.

En 3 puntos El técnico del Deportivo Saprissa conversó este Lunes 7 de septiembre con el periodista panameño José Miguel Domínguez, "Chepe Bomba ", en una charla marcada por el clásico nacional. El triunfo de Saprissa sobre Alajuelense todavía estaba fresco cuando Hernán Medford se sentó a conversar con José Miguel Domínguez. La entrevista con Chepe Bomba dejó precisamente esa sensación: Medford disfruta el presente, pero ya mira hacia adelante con la meta colocada en conseguir el doblete de títulos en diciembre.

El clásico fue uno de los temas centrales

La victoria ante Alajuelense ocupó un lugar importante en la conversación.

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Medford llegó a la entrevista después de romper una larga espera de Saprissa sin ganar en el Morera Soto y con el equipo morado fortalecido en la parte alta del campeonato.

El entrenador ha insistido durante este proceso en la importancia de competir los partidos grandes y, particularmente, los clásicos.

La victoria 0-2, con goles de Orlando Sinclair y Sebastián Acuña, le dio argumentos deportivos para respaldar su trabajo y, al mismo tiempo, elevó las expectativas alrededor del equipo.

Otro de los asuntos que naturalmente tomó relevancia fue Fidel Escobar.

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El defensor panameño volvió a la actividad después de superar una lesión y ya había tenido minutos antes del clásico. Su recuperación era especialmente seguida en Panamá, debido a la importancia que tiene para la selección canalera.

Medford ya había dejado claro anteriormente que Escobar no tendría un trato diferente por su condición de seleccionado y que debía competir por sus minutos como cualquier otro futbolista.

La conversación también puso sobre la mesa la presencia panameña en Saprissa.

Además de Escobar, el club ha tenido en sus filas a futbolistas como Newton Williams y otros jugadores procedentes del fútbol canalero. Williams, precisamente, se ha convertido en una de las figuras de mayor atención en el actual torneo.

El delantero incluso ha estado en el centro de una discusión que trascendió lo deportivo, después de que Domínguez planteara la posibilidad de que pudiera representar a Costa Rica en el futuro debido a su ascendencia costarricense.

¿Qué piensa Medford de los jugadores panameños?

La relación entre Saprissa y el fútbol panameño no es nueva.

Medford conoce perfectamente el mercado centroamericano y ha contado con futbolistas panameños dentro de su proyecto morado.

La presencia de Escobar y Williams le permite al técnico disponer de jugadores con características diferentes: experiencia y fortaleza defensiva en el caso de Escobar, mientras Williams aporta potencia y presencia ofensiva.

El tema también resulta atractivo para Panamá porque el rendimiento de estos jugadores en Costa Rica puede tener repercusión directa en sus procesos de selección.

La Selección de Costa Rica también apareció en la conversación

Otro punto importante fue el presente de la Selección Nacional.

Medford es una voz autorizada para hablar de la Tricolor por su pasado como futbolista internacional y por haber dirigido anteriormente al combinado nacional.

El técnico ha expresado recientemente posiciones claras sobre algunos de los problemas que enfrenta Costa Rica y también sobre posibles caminos para fortalecer el equipo.

Incluso se mostró abierto a la posibilidad de nacionalizar futbolistas que cumplan con los requisitos y que puedan aportar a la Selección, una postura que tomó relevancia luego de la discusión alrededor de Newton Williams.

Ese debate refleja una preocupación mayor: cómo reconstruir una Selección costarricense que busca recuperar protagonismo después de una etapa complicada.

Más allá de celebrar el triunfo ante Alajuelense, Medford tiene claro que el clásico solamente representa un capítulo dentro de una temporada mucho más amplia.

La prioridad es mantener a Saprissa peleando por los primeros lugares del Apertura , luchar por el campeonato nacional y llevar esa competitividad al plano internacional.

El propio entrenador ya había señalado anteriormente que uno de sus objetivos era evitar que Saprissa volviera a quedar eliminado prematuramente de la Copa Centroamericana , buscando la clasificación a siguiente ronda y pelear por el título de la región.

Ahora, con el equipo fortalecido después del golpe en el Morera Soto, la exigencia aumenta.

La entrevista con Chepe Bomba dejó precisamente esa sensación: Medford disfruta el presente, pero ya mira hacia adelante con la meta colocada en conseguir el doblete de títulos en diciembre, tanto el Apertura 2026 como la Copa Centroamericana.