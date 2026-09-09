McDonald pudo ser morado: la inesperada confesión del exdelantero

El exdelantero, quien se retiró hace pocas semanas, sorprendió al revelar que Saprissa fue el equipo con el que estuvo cerca de llegar a un acuerdo durante su carrera

Jonathan McDonald ya es un exfutbolista, pero su carrera todavía guarda historias capaces de sorprender al fútbol costarricense.

El exdelantero participó en el espacio Las Rapiditas de FUTV, donde respondió preguntas rápidas y dejó una revelación que rápidamente llamó la atención.

A McDonald le hicieron una consulta directa:

En 3 puntos El exdelantero, quien se retiró hace pocas semanas, sorprendió al revelar que Saprissa fue el equipo con el que estuvo cerca de llegar a un acuerdo durante su carrera Jonathan McDonald ya es un exfutbolista, pero su carrera todavía guarda historias capaces de sorprender al fútbol costarricense. Y queda la pregunta que inevitablemente acompaña su revelación: ¿qué tan cerca estuvo realmente Jonathan McDonald de convertirse en morado?

—¿Equipo donde estuvo cerca de fichar que no se dio?

Una sola palabra fue suficiente para revelar que el atacante, identificado durante buena parte de su trayectoria con Alajuelense, pudo haber terminado vistiendo en algún momento la camiseta morada.

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McDonald puso punto final a su carrera profesional el pasado 23 de agosto, cuando a los 38 años disputó su último partido en el estadio Alejandro Morera Soto.

Su equipo consiguió una victoria de 0-1 ante Alajuelense, precisamente uno de los clubes que marcó su carrera y donde se convirtió en uno de los delanteros más recordados de los últimos años.

El retiro llegó después de una trayectoria en la que Mac dejó una huella importante en el fútbol nacional.

Ídolo rojinegro y campeón con dos equipos

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El nombre de McDonald está especialmente ligado a Alajuelense.

El delantero es recordado por su identificación con la Liga, pero también por sus goles en clásicos nacionales y por convertirse en uno de los atacantes que más protagonismo tuvo en este tipo de partidos.

Con los rojinegros consiguió dos títulos de Primera División.

Además, también levantó el campeonato nacional con Herediano y conquistó una Supercopa con el Team.

Por eso, la posibilidad de que en algún momento de su carrera pudiera haber terminado en Saprissa agrega un capítulo particularmente llamativo a su historia.

No se conocieron mayores detalles sobre cuándo se produjo ese acercamiento ni qué terminó impidiendo que el fichaje se concretara.

Pero ahora, ya retirado y lejos de cualquier negociación, McDonald puso sobre la mesa una de esas historias que pudieron cambiar por completo el rumbo de su carrera.

Y queda la pregunta que inevitablemente acompaña su revelación: ¿qué tan cerca estuvo realmente Jonathan McDonald de convertirse en morado?