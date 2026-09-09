La mayoría apoya a Laura Fernández, pero estas decisiones podrían cambiarlo todo

Una encuesta del CIEP-UCR revela qué decisiones podrían hacer que quienes hoy respaldan a la presidenta cambien de opinión, entre ellas un caso de corrupción, desacatar a la Sala IV y recortar el FEES.

La presidenta Laura Fernández Delgado llega a sus primeros 100 días de Gobierno con un respaldo mayoritario de la población, pero una nueva encuesta revela que ese apoyo está lejos de representar un cheque en blanco. El mismo grupo que actualmente valora positivamente su gestión identifica una serie de decisiones que podrían hacerle perder respaldo.

Según la primera medición realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante la administración Fernández, el 64% de las personas consultadas califica positivamente la gestión de la mandataria.

Sin embargo, cuando se les preguntó a quienes tienen una opinión favorable cuáles situaciones podrían provocar una reducción de ese respaldo, apareció un dato especialmente relevante: siete de cada 10 simpatizantes de Fernández aseguran que disminuirían su apoyo si se comprobara un caso de corrupción de un jerarca del Gobierno.

En 3 puntos Una encuesta del CIEP-UCR revela qué decisiones podrían hacer que quienes hoy respaldan a la presidenta cambien de opinión, entre ellas un caso de corrupción, desacatar a la Sala IV y recortar el FEES. La presidenta Laura Fernández Delgado llega a sus primeros 100 días de Gobierno con un respaldo mayoritario de la población, pero una nueva encuesta revela que ese apoyo está lejos de representar un cheque en blanco. El desafío para la administración será, por tanto, mantener el respaldo que actualmente alcanza y evitar que decisiones en estos temas provoquen un cambio de opinión entre quienes hoy forman parte de su base favorable.

Esto convierte la corrupción en el principal escenario capaz de golpear el respaldo de la actual administración entre quienes hoy la apoyan. El resultado también muestra que la valoración positiva que mantiene la presidenta está condicionada a determinadas actuaciones de su Gobierno.

La Sala Constitucional también aparece como una línea roja

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Otro de los factores que podrían modificar la percepción favorable hacia Fernández es el respeto a las resoluciones de la Sala Constitucional.

De acuerdo con la encuesta, seis de cada 10 personas que actualmente apoyan a la presidenta reducirían su respaldo si el Gobierno no acata resoluciones de ese tribunal.

El dato coloca el cumplimiento de las decisiones de la Sala IV entre los asuntos que podrían generar un desgaste importante dentro de la propia base de apoyo presidencial.

El financiamiento de las universidades públicas aparece igualmente como un tema sensible. Según la medición, seis de cada 10 seguidores de Fernández disminuirían su apoyo si el Gobierno recorta el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

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La explotación minera de oro a cielo abierto también divide las opiniones. La mitad de quienes respaldan a la presidenta afirma que reduciría su apoyo si se legaliza esta actividad, mientras que el otro 50% no considera que esa decisión provocaría una disminución en su valoración de la mandataria.

Reelección divide a los seguidores de la presidenta

Un escenario todavía más dividido aparece cuando se plantea la posibilidad de una reelección presidencial consecutiva.

Cuatro de cada 10 simpatizantes de Fernández aseguran que reducirían su apoyo si la presidenta impulsa una reforma para permitir la reelección inmediata. En contraste, 50% respaldaría una iniciativa de ese tipo.

Esto significa que una eventual propuesta en esa dirección no tendría un efecto uniforme dentro de la base que actualmente respalda a la mandataria.

Pese a estos límites, el 64% de valoración positiva coloca a Fernández en una posición favorable al alcanzar sus primeros 100 días. No obstante, su resultado es inferior al registrado por su antecesor, Rodrigo Chaves, durante el mismo momento de su administración.

Cuando Chaves llegó a sus primeros 100 días en 2022, 79% de las personas calificaba positivamente su gestión, 15 puntos porcentuales por encima del resultado obtenido ahora por Fernández.

La diferencia también aparece en la valoración negativa. Mientras Fernández registra 25% de opinión desfavorable, Chaves tenía un 9% en aquella medición.

El Gobierno obtiene 59% de valoración positiva

Al evaluar a la administración como un todo, y no únicamente la figura presidencial, el Gobierno de Fernández obtiene una valoración positiva del 59%.

Por otra parte, un 24% de las personas consultadas califica negativamente la administración, mientras que un 17% mantiene una posición neutra.

La encuesta fue realizada durante la última semana de agosto mediante 994 entrevistas telefónicas a personas usuarias de teléfonos celulares y presenta un margen de error de 3,1 puntos porcentuales para la muestra total.

Los resultados dibujan así un escenario particular para Fernández: la presidenta inicia su administración con una mayoría que aprueba su gestión, pero esa misma población identifica asuntos concretos que podrían modificar su percepción.

La corrupción dentro del Gobierno, el eventual incumplimiento de resoluciones de la Sala Constitucional y un recorte al FEES aparecen como los principales puntos de alerta entre sus propios simpatizantes, mientras que la minería a cielo abierto y una eventual reelección presidencial generan posiciones más divididas.

El desafío para la administración será, por tanto, mantener el respaldo que actualmente alcanza y evitar que decisiones en estos temas provoquen un cambio de opinión entre quienes hoy forman parte de su base favorable.