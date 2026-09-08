Justicia lleva a los reos a la Academia Nacional de Policía para sumarlos a su programa estrella

El Ministerio de Justicia y Paz llevó este lunes a nueve personas privadas de libertad a la Academia Nacional de Policía para incorporarlas a las labores del programa Cero Ocio, una iniciativa que busca promover el trabajo y el aprovechamiento positivo del tiempo dentro del sistema penitenciario.

Los participantes pertenecen a la Unidad de Atención Integral (UAI) 20 de Diciembre, de Pococí, y comenzaron a realizar trabajos de chapia, limpieza y mantenimiento en terrenos de la institución ubicada bajo el Ministerio de Seguridad Pública.

La incorporación de esta nueva cuadrilla responde a una necesidad de la Academia Nacional de Policía, debido a la extensión de sus terrenos y las dificultades para mantener completamente sus áreas verdes con los recursos disponibles.

El director de la Academia Nacional de Policía, comisionado Óscar Jiménez, señaló que la llegada de la cuadrilla representa un apoyo para atender las diferentes áreas de la institución.

En 3 puntos El Ministerio de Justicia y Paz llevó este lunes a nueve personas privadas de libertad a la Academia Nacional de Policía para incorporarlas a las labores del programa Cero Ocio. Los participantes pertenecen a la Unidad de Atención Integral (UAI) 20 de Diciembre, de Pococí, y comenzaron a realizar trabajos de chapia. El Ministerio de Justicia y Paz pretende continuar utilizando este tipo de iniciativas como una herramienta de reinserción social.

Con este nuevo grupo, el programa Cero Ocio pasó a tener cuatro frentes de trabajo activos simultáneamente en diferentes puntos del país.

Este lunes, 19 privados de libertad trabajaron en la autopista Florencio del Castillo, otros 27 realizaron labores en los terrenos destinados al futuro hospital de Cartago y nueve participaron en trabajos en el parque de La Paz.

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A estos grupos se sumaron los nueve trabajadores que llegaron a la Academia Nacional de Policía, para un total de 64 personas privadas de libertad trabajando de manera simultánea.

El subdirector de la Policía Penitenciaria, Roy Brenes Jiménez, destacó la expansión de la iniciativa y el objetivo de generar espacios de trabajo y disciplina.

“Hoy, con la incorporación de la Academia Nacional de Policía, damos un paso más y seguimos ampliando los frentes de trabajo, demostrando que el tiempo puede transformarse en trabajo, responsabilidad y aporte a la sociedad”, afirmó Brenes.

Cero Ocio forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Justicia y Paz, bajo el liderazgo del ministro Gabriel Aguilar Vargas, para fortalecer el orden y la disciplina dentro del sistema penitenciario.

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El programa permite que las personas privadas de libertad participen voluntariamente en labores de utilidad pública, mientras desarrollan hábitos relacionados con la responsabilidad y la disciplina.

Las autoridades destacan que este tipo de trabajos busca generar un beneficio en doble vía: por un lado, las instituciones públicas reciben apoyo para atender espacios que requieren mantenimiento y, por otro, los participantes tienen la posibilidad de desarrollar actividades productivas durante su permanencia en el sistema penitenciario.

La incorporación de la Academia Nacional de Policía representa así un nuevo paso en la expansión de Cero Ocio, que actualmente mantiene cuadrillas trabajando en cuatro puntos diferentes.

El Ministerio de Justicia y Paz pretende continuar utilizando este tipo de iniciativas como una herramienta de reinserción social, mediante oportunidades de trabajo voluntario que permitan a las personas privadas de libertad adquirir disciplina y contribuir con espacios de uso público.