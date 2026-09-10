Julia Varela continuará como magistrada de la Sala Segunda pese a oposición de Pueblo Soberano

La magistrada obtuvo 31 votos a favor de su no reelección, pero necesitaba al menos 38 para ser separada del cargo. Con la votación de este miércoles, iniciará su cuarto periodo consecutivo de ocho años.

La magistrada Julia Varela continuará al frente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia por un nuevo periodo de ocho años, luego de que este miércoles el Plenario Legislativo no alcanzara los votos necesarios para impedir su reelección.

Varela, de 75 años, obtuvo 31 votos a favor de su no reelección, cifra que resultó insuficiente para evitar que continuara en el cargo.

De acuerdo con la legislación, para impedir la continuidad de un magistrado se requiere una mayoría de 38 votos. Al no alcanzarse esa cantidad, la reelección queda avalada automáticamente.

En 3 puntos La magistrada obtuvo 31 votos a favor de su no reelección, pero necesitaba al menos 38 para ser separada del cargo. La magistrada Julia Varela continuará al frente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia por un nuevo periodo de ocho años. Sin embargo, la decisión definitiva correspondía al Plenario Legislativo, donde el oficialismo no consiguió los 38 votos necesarios para impedir la continuidad de la magistrada.

De esta manera, Varela iniciará el próximo 17 de septiembre su cuarto periodo consecutivo como magistrada de la Sala Segunda.

La funcionaria ocupa el cargo en propiedad desde 2002, por lo que esta será su tercera reelección.

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La votación evidenció una división entre la bancada oficialista y los diputados de oposición.

Los 31 votos a favor de la no reelección correspondieron a diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

En contra de la no reelección votaron 25 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y las diputadas independientes Claudia Dobles y Abril Gordienko.

Desde semanas atrás, legisladores de oposición habían adelantado su respaldo a la continuidad de Varela.

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Los diputados argumentaron que impedir su reelección podía generar un escenario de incertidumbre en el Poder Judicial, debido a que el Gobierno podría retrasar posteriormente el nombramiento de un sustituto.

Además, señalaron que existía el riesgo de afectar el funcionamiento de la Sala Segunda y eventualmente de otras salas de la Corte cuyos nombramientos también están próximos a vencer.

Uno de los principales puntos de discusión durante el proceso fue la edad de Varela.

La magistrada tiene actualmente 75 años y, al finalizar el nuevo periodo en 2034, tendrá 83 años.

Durante una comparecencia ante una comisión legislativa, realizada el pasado 18 de agosto, Varela pidió a los diputados valorar su desempeño y resultados por encima de su edad y antigüedad.

“Yo no pido reelección por estar más simplemente, sino por ayudar al país, esa es mi visión”.

También defendió que la edad no debería ser un impedimento para continuar ejerciendo sus funciones cuando existe capacidad y compromiso.

“Yo pienso que cuando la persona tiene la capacidad, tiene interés y está comprometida con el servicio, no hay edad”.

Antes de llegar al Plenario, la Comisión de Nombramientos había emitido un informe de mayoría en el que recomendaba no reelegir a Varela.

La recomendación fue respaldada por cuatro diputados oficialistas: Marta Esquivel, Antonio Barzuna, Yara Jiménez y Gerald Bogantes.

Los diputados argumentaron que la decisión respondía a una posición partidaria orientada a promover una renovación de las instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial.

La recomendación contó con cuatro votos a favor y tres en contra.

Los diputados que rechazaron la recomendación de no reelección fueron los liberacionistas Janice Sandí y Salvador Padilla, además del frenteamplista Antonio Trejos.

Sin embargo, la decisión definitiva correspondía al Plenario Legislativo, donde el oficialismo no consiguió los 38 votos necesarios para impedir la continuidad de la magistrada.