Jornada 7: Saprissa golpea en el clásico , Cartaginés aprieta arriba y Herediano sigue en problemas

El gran plato fuerte de la jornada terminó con una victoria morada de 0-2 sobre Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto.

Saprissa volvió a ganar en la casa rojinegra y puso fin a una racha de 11 partidos sin vencer a Alajuelense en ese escenario.

Orlando Sinclair abrió el marcador antes del descanso y Sebastián Acuña amplió la ventaja al inicio de la segunda parte.

Más que tres puntos, el triunfo significó un golpe anímico para Saprissa y una señal de alerta para una Alajuelense que llegaba al clásico con dudas.

En 3 puntos El gran plato fuerte de la jornada terminó con una victoria morada de 0-2 sobre Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto. Saprissa volvió a ganar en la casa rojinegra y puso fin a una racha de 11 partidos sin vencer a Alajuelense en ese escenario. La próxima fecha tendrá nuevos cruces importantes y, con la tabla cada vez más apretada, cualquier tropiezo puede cambiar nuevamente el panorama del Apertura 2026.

Pérez Zeledón sorprendió al Herediano y se llevó una importante victoria 2-3 en el Carlos Alvarado, en otro duro golpe para el equipo dirigido por Paulo Wanchope.

Los generaleños demostraron capacidad de reacción en un partido cambiante y consiguieron tres puntos que los colocan como uno de los protagonistas de la fecha.

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Para el Team, la derrota profundiza las dudas sobre su rendimiento en este inicio de campeonato.

El recién ascendido Inter de San Carlos volvió a demostrar que no está dispuesto a ser un simple invitado en la Primera División.

Derrotó 0-2 a Escorpiones de Belén y tuvo nuevamente como figura a Joel Campbell, quien marcó los dos goles del encuentro.

Con este resultado, Inter alcanzó los 13 puntos y se mantiene metido en la pelea de la zona alta.

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Cartaginés derrotó 1-3 a Puntarenas FC en el Lito Pérez, aprovechando un partido complicado para los porteños.

La victoria permitió al conjunto dirigido por Amarini Villatoro alcanzar 15 puntos y colocarse en la segunda posición del campeonato, muy cerca del líder Saprissa.

San Carlos derrotó 1-0 a Sporting FC en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, gracias a un solitario gol de Brian Martínez.

El equipo norteño consiguió tres puntos valiosos que lo meten nuevamente en la pelea por los puestos de clasificación, mientras Sporting dejó escapar una oportunidad importante para acercarse a la parte alta.

La jornada deja a Saprissa como líder con 18 puntos, mientras Cartaginés se instala en el segundo puesto con 15 e Inter de San Carlos confirma su candidatura como una de las revelaciones del torneo. En el otro extremo, Herediano sigue acumulando preocupación y deberá reaccionar pronto si no quiere alejarse de la pelea.

La próxima fecha tendrá nuevos cruces importantes y, con la tabla cada vez más apretada, cualquier tropiezo puede cambiar nuevamente el panorama del Apertura 2026.