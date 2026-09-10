Ismael Rescalvo responde a las críticas antes del duelo ante Marathón: “La mejor manera de hablar es en el campo”

El técnico español de Alajuelense reconoció el malestar de la afición tras los últimos resultados, pero pidió tranquilidad y aseguró que el equipo debe responder en la cancha ante Marathón por los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Alajuelense afronta este jueves una nueva prueba en medio de un ambiente de presión. El conjunto rojinegro se medirá con Marathón de Honduras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, una competición que aparece como una oportunidad para cambiar el rumbo después de los últimos resultados en el campeonato nacional.

El técnico español Ismael Rescalvo atendió a los medios de comunicación en la previa del compromiso, programado para las 7:06 p. m., y dejó claro que dentro del vestuario conocen perfectamente la importancia del partido.

“Con mucha responsabilidad asumimos el partido mañana, entendiendo la dificultad. Así es el fútbol y buscamos un gran resultado para clasificar”, señaló.

En 3 puntos El técnico español de Alajuelense reconoció el malestar de la afición tras los últimos resultados. Alajuelense afronta este jueves una nueva prueba en medio de un ambiente de presión. Ahora la respuesta ya no estará en una conferencia de prensa.

Los últimos días no han sido sencillos para el estratega rojinegro. La derrota en el clásico ante Saprissa y el rendimiento mostrado por el equipo provocaron fuertes cuestionamientos de un sector de la afición.

Rescalvo aseguró que el plantel debe sobreponerse a esa situación y concentrarse en responder deportivamente.

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“Entendiendo que esto es fútbol, perder es parte del deporte y la vida. Lo importante es que el equipo lo ha hecho anteriormente. En el fútbol hay que sobreponerse a la adversidad y con tranquilidad, enfocados”, explicó.

Para el español, el duelo contra Marathón exige una versión distinta de la Liga, especialmente porque se trata de una eliminatoria internacional.

“Buscamos jugar un partido inteligente y competitivo. Es una competición diferente a la Liga y tenemos un entrenamiento para ultimar detalles”, añadió.

Uno de los temas inevitables durante la conferencia fue el malestar que existe entre los seguidores manudos.

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El entrenador reconoció que comprende la frustración, pero también dejó claro que la única manera de cambiar el escenario será mediante resultados.

“Entendemos el enojo porque somos los primeros que queremos ganar siempre, compartimos eso con ellos, cuando los partidos no salen como uno quiere”, manifestó.

Rescalvo insistió en que el equipo debe demostrar su respuesta sobre el terreno de juego.

“Las palabras quedan a un lado y lo que importan son los resultados. La mejor manera de hablar es en el campo”, sentenció.

El técnico también fue consultado por una de las principales dificultades que ha mostrado Alajuelense en sus últimos compromisos: la poca contundencia frente al arco.

Rescalvo considera que el equipo sí está generando situaciones, pero no ha logrado convertirlas en goles.

“En los últimos partidos hemos tenido una expectativa de gol muy buena, pero no hemos sido capaces de trasladarla con contundencia. El rival aprovechó esa capacidad”, explicó.

El español volvió a utilizar un concepto que ya había mencionado después del clásico: la importancia de dominar las áreas.

“Hablamos el otro día de dominar las áreas. Intentamos un juego elaborado, frontal, vertical y controlar el partido”, indicó.

Rescalvo también destacó el crecimiento que ha tenido el fútbol hondureño y advirtió sobre las dificultades que representa Marathón.

“Será una eliminatoria difícil por el rival al que nos vamos a enfrentar. Sabemos las virtudes del equipo rival y las falencias que puedan tener”, comentó.

El técnico recordó que la serie tendrá 180 minutos y que Alajuelense deberá mostrar su mejor versión para avanzar.

“Es una eliminatoria de 180 minutos, es un partido donde hay que sacar nuestro mejor juego”, afirmó.

Sobre el fútbol hondureño, agregó: “Ha crecido mucho en los últimos años, es un rival competitivo para Costa Rica. Marathón es un equipo que viene haciendo muy bien las cosas”.

A pesar del complicado momento, Rescalvo aseguró que dentro del camerino no quieren desviar la atención hacia factores externos.

“Estamos enfocados en lo que a nosotros nos incumbe”, sostuvo.

Y recordó la responsabilidad que implica vestir la camiseta rojinegra.

“Sabemos que Liga es un equipo que da igual que sea un amistoso o un partido de torneo local, defendemos un escudo muy grande y cualquier partido será importante para nosotros”, concluyó.

Ahora la respuesta ya no estará en una conferencia de prensa. Alajuelense tendrá 90 minutos ante Marathón para convertir el discurso en fútbol y empezar a inclinar una eliminatoria que podría convertirse en el escenario perfecto para recuperar confianza o, por el contrario, aumentar todavía más la presión sobre el proyecto de Rescalvo.