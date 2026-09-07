Investigan misterioso asesinato en Puntarenas: hombre viajaba en moto y fue baleado desde una casa

Un misterioso homicidio mantiene ocupados a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas, luego de que un hombre que viajaba en motocicleta fuera atacado a balazos desde una vivienda mientras transitaba por una calle de Chacarita.

El crimen ocurrió la noche de este sábado en el Barrio San Luis, de Fray Casiano, en Chacarita de Puntarenas, donde perdió la vida un hombre de apellido Villalobos, de 31 años.

Según el informe preliminar del OIJ, los agentes de la Delegación Regional de Puntarenas recibieron la alerta sobre el homicidio aproximadamente a las 10:22 p. m. La información recabada hasta el momento apunta a que Villalobos se desplazaba en su motocicleta por la vía pública cuando fue atacado.

En 3 puntos Un misterioso homicidio mantiene ocupados a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas. El crimen ocurrió la noche de este sábado en el Barrio San Luis, de Fray Casiano, en Chacarita de Puntarenas, donde perdió la vida un hombre de apellido Villalobos, de 31 años. El caso sigue bajo investigación y será el avance de las pesquisas el que permita determinar quién disparó contra el motociclista y cuál fue el verdadero móvil del crimen.

Al parecer, los disparos fueron realizados desde alguna vivienda aledaña, aunque por ahora los investigadores no han establecido desde cuál propiedad se habría producido el ataque ni quién fue la persona que accionó el arma.

Durante la agresión, Villalobos recibió al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego en la espalda. Pese a las heridas, el hombre logró continuar avanzando sobre la motocicleta durante aproximadamente 100 metros.

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Sin embargo, el recorrido terminó de manera trágica. Villalobos cayó en la vía pública y, de acuerdo con la información preliminar suministrada por el OIJ, ya había fallecido.

Uno de los principales misterios que rodean este asesinato es precisamente el motivo del ataque. Hasta ahora, las autoridades desconocen cuál habría sido el móvil del homicidio, por lo que los investigadores trabajan para reconstruir los últimos momentos de la víctima y determinar qué pudo haber provocado la agresión.

Tampoco se ha establecido quién sería la persona responsable de los disparos. El hecho de que el ataque aparentemente se produjera desde una vivienda añade un elemento que deberá ser analizado por los agentes judiciales, quienes tendrán que determinar desde dónde se realizaron los disparos y si hubo más de una persona involucrada.

Los investigadores deberán recopilar indicios en la escena, revisar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y obtener información que permita identificar a la persona o personas sospechosas.

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Por el momento, el OIJ mantiene el caso en investigación y busca esclarecer tanto la identidad del responsable como las razones que llevaron al asesinato de Villalobos.

El crimen ocurrió en una zona residencial de Chacarita y dejó como principal interrogante qué ocurrió antes del ataque y por qué el motociclista fue convertido en blanco de los disparos.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para tratar de reconstruir la secuencia de los hechos y encontrar respuestas sobre un homicidio que, de momento, permanece rodeado de incógnitas.

El caso sigue bajo investigación y será el avance de las pesquisas el que permita determinar quién disparó contra el motociclista y cuál fue el verdadero móvil del crimen.