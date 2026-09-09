Intervienen criadero clandestino de perros: 28 animalitos fueron rescatados, para cuatro ya era muy tarde

Cuatro animales murieron por complicaciones de parvovirosis, mientras los demás fueron trasladados para recibir atención veterinaria.

Una denuncia permitió al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) intervenir un sitio clandestino de crianza de animales en la provincia de Alajuela, donde fueron detectadas condiciones que comprometían seriamente la salud y el bienestar de los ejemplares.

Durante la inspección, las autoridades decomisaron un total de 28 animales, varios de los cuales ingresaron en una condición física muy debilitada y necesitaron atención veterinaria inmediata.

En 3 puntos Cuatro animales murieron por complicaciones de parvovirosis, mientras los demás fueron trasladados para recibir atención veterinaria. Una denuncia permitió al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) intervenir un sitio clandestino de crianza de animales en la provincia de Alajuela. SENASA recalcó que una compra responsable también contribuye a proteger a los animales.

Según informó SENASA, cuatro de los animales fallecieron debido a complicaciones asociadas con la parvovirosis, enfermedad que ya presentaban al momento del decomiso. Esta infección puede ser especialmente grave en perros y provocar un rápido deterioro de su estado de salud.

Las valoraciones veterinarias también permitieron identificar la presencia de parásitos externos, enfermedad periodontal grave y padecimientos dermatológicos. Además, se detectaron alteraciones anatómicas incompatibles con una reproducción responsable.

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Otro de los hallazgos fue la ausencia de documentación que permitiera comprobar que los animales contaban con las vacunas obligatorias, una situación que aumenta los riesgos sanitarios tanto para los ejemplares como para otros animales que pudieran entrar en contacto con ellos.

SENASA indicó que, una vez concluidas las valoraciones, las pruebas y las atenciones veterinarias requeridas, el caso será remitido a las instancias correspondientes para que se analicen los hallazgos y se determinen las acciones que procedan.

La institución hizo un llamado a la población para que no compre animales en sitios clandestinos y recordó la importancia de verificar que cualquier establecimiento dedicado a la crianza o venta de animales se encuentre debidamente autorizado.

También instó a denunciar ante SENASA aquellos lugares donde se sospeche que existen incumplimientos relacionados con las condiciones sanitarias o el bienestar animal.

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En la atención de los animales participaron la Asociación Animales de Asís CR, Animal Hope Costa Rica, La Vete y Diagnóstico Albéitar, organizaciones y profesionales que colaboraron con la valoración y el tratamiento de los ejemplares decomisados.

SENASA recalcó que una compra responsable también contribuye a proteger a los animales. Antes de adquirir un perro o gato, recomendó informarse, verificar el establecimiento y asegurarse de no respaldar negocios clandestinos que operen al margen de las normas de salud y bienestar animal.