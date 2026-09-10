Influencer tico correrá junto a Max Verstappen en histórico desafío de karting

Germán Delgado, conocido como “Rodezel”, representará a Costa Rica en “Max vs. 100”, una carrera de eliminación que reunirá a 100 participantes de distintos países en Silverstone, Inglaterra.

Costa Rica tendrá representación en un desafío internacional de karting que contará con una de las figuras más importantes del automovilismo mundial.

El creador de contenido costarricense Germán Delgado, conocido como “Rodezel”, fue seleccionado para participar en “Max vs. 100”, un evento protagonizado por el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen.

La competencia se realizará el próximo 16 de septiembre en Silverstone, Inglaterra, y reunirá a 100 participantes provenientes de diferentes países y disciplinas.

En 3 puntos Germán Delgado, conocido como “Rodezel”, representará a Costa Rica en “Max vs. 100”, una carrera de eliminación que reunirá a 100 participantes de distintos países en Silverstone, Inglaterra. Costa Rica tendrá representación en un desafío internacional de karting que contará con una de las figuras más importantes del automovilismo mundial. Para Rodezel, será una oportunidad poco habitual: ponerse al volante en una competencia internacional y enfrentarse, literalmente, al reto de compartir pista con uno de los pilotos más destacados de la Fórmula 1.

Entre los participantes habrá atletas de Red Bull, creadores de contenido, streamers, personalidades digitales y aficionados al automovilismo.

Rodezel confirmó su participación a través de sus canales digitales, donde compartió con su comunidad la emoción por haber sido seleccionado para formar parte del particular desafío.

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La dinámica de “Max vs. 100” pondrá a prueba las habilidades del piloto neerlandés de una manera poco convencional.

Verstappen partirá desde la última posición de la parrilla y tendrá como objetivo adelantar a los 100 participantes amateurs en una carrera de eliminación.

Para el campeón de Fórmula 1, el reto tiene cierta similitud con los entrenamientos que realizaba durante su infancia junto a su padre.

“Cuando tenía 8 años, entrenaba junto a mi padre. Hacíamos carreras de dos vueltas, en las que yo salía desde la última posición y tenía que abrirme paso hasta la cabeza. Esa era mi forma de entrenar durante las vacaciones de verano”, recordó Verstappen.

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El piloto también considera que podrá recuperar rápidamente las sensaciones de conducir un kart.

“Lo importante es comprender las sensaciones que transmite el kart. He competido en karting durante tantos años que se vuelve a coger el ritmo de forma natural y rápida”.

Sin embargo, Verstappen reconoció que hay un elemento del desafío que espera especialmente: ver qué ocurre en la pista cuando los 100 competidores entren en acción.

“Simplemente observar cómo se desata el caos ante mis ojos ”.

La participación de Rodezel colocará a Costa Rica en una competencia de alcance internacional que reunirá a figuras del deporte y del mundo digital.

El costarricense compartirá escenario con reconocidos creadores y personalidades de internet, entre ellos TheGrefg, Caedrel y TheDonato.

El evento también representa una vitrina para los creadores de contenido costarricenses, al formar parte de una producción vinculada con una de las figuras más reconocidas del automovilismo mundial.

“Max vs. 100” se realizará el miércoles 16 de septiembre en Silverstone, Inglaterra.

La competencia será transmitida en vivo por Disney+, mediante la señal de ESPN, a partir de las 10 a. m., hora de Costa Rica.

Para Rodezel, será una oportunidad poco habitual: ponerse al volante en una competencia internacional y enfrentarse, literalmente, al reto de compartir pista con uno de los pilotos más destacados de la Fórmula 1.