Hombre abusó sexualmente a su sobrina desde los 6 hasta los 11 años: Ahora estará tras las rejas

Un hombre de apellidos Valverde Arias fue condenado a 10 años y seis meses de prisión luego de que la Fiscalía Adjunta de Heredia demostrara su responsabilidad en un caso de abuso sexual.

La sentencia fue dictada el viernes anterior por el Tribunal Penal de Heredia, después del proceso judicial correspondiente y del análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Los hechos investigados ocurrieron entre los años 2013 y 2018 en La Puebla, San Pablo de Heredia. Para ese momento, la persona afectada era menor de edad y tenía entre 6 y 11 años.

En 3 puntos Un hombre de apellidos Valverde Arias fue condenado a 10 años y seis meses de prisión luego de que la Fiscalía Adjunta de Heredia demostrara su responsabilidad en un caso de abuso sexual. La sentencia fue dictada el viernes anterior por el Tribunal Penal de Heredia, después del proceso judicial correspondiente y del análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El condenado permanecerá bajo las medidas establecidas por la autoridad judicial mientras avanza el proceso correspondiente.

De acuerdo con la Fiscalía, el condenado era familiar de la víctima y habría aprovechado esa cercanía para cometer los actos por los cuales finalmente fue declarado responsable.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó elementos probatorios que permitieron al Tribunal Penal establecer la responsabilidad del acusado en los hechos investigados.

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Por tratarse de una víctima menor de edad al momento de los hechos, las autoridades mantienen bajo protección su identidad y otros datos que puedan permitir identificarla.

La condena establece una pena de 10 años y seis meses de prisión para Valverde Arias. Mientras la sentencia adquiere firmeza, el hombre deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva durante seis meses.

El caso fue llevado adelante por la Fiscalía Adjunta de Heredia, que se encargó de presentar la acusación y las pruebas ante el Tribunal Penal correspondiente.

La resolución judicial representa el cierre de la etapa de juicio, aunque el proceso todavía deberá cumplir las etapas correspondientes antes de que la sentencia quede firme.

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La investigación y el juicio permitieron reconstruir los hechos ocurridos durante varios años y determinar la responsabilidad penal del acusado, de acuerdo con lo establecido por el tribunal.

La prueba presentada estableció que el hombre aprovechó su cercanía con la víctima para realizar tocamientos y actos abusivos.

El condenado permanecerá bajo las medidas establecidas por la autoridad judicial mientras avanza el proceso correspondiente.