¡Histórico! Snoop Dogg dará su primer concierto en Costa Rica

Los amantes del hip hop tienen una cita que promete hacer historia. Snoop Dogg llegará por primera vez a Costa Ricapara ofrecer un concierto el próximo jueves 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal, en Heredia.

La llegada del legendario rapero estadounidense fue confirmada por Stockwell Entretenimiento, productora encargada del espectáculo, que traerá al artista al país como parte de su gira “The Next Episode”.

En 3 puntos Los amantes del hip hop tienen una cita que promete hacer historia. La llegada del legendario rapero estadounidense fue confirmada por Stockwell Entretenimiento, productora encargada del espectáculo, que traerá al artista al país como parte de su gira “The Next Episode”. Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Publitickets y, hasta el momento, la producción no ha anunciado oficialmente los precios.

El concierto será exclusivo para mayores de 18 años y permitirá al público costarricense recorrer más de tres décadas de una carrera que convirtió a Snoop Dogg en uno de los nombres más reconocidos del hip hop mundial.

Durante la noche se espera un repertorio cargado de clásicos como Gin and Juice, Who Am I (What’s My Name?), Drop It Like It’s Hot, Beautiful y Young, Wild & Free.

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El talento costarricense también tendrá protagonismo antes de su presentación. Toledo, Banton y DJP fueron anunciados como los encargados de preparar el escenario para la llegada del estadounidense.

Para Toledo, compartir una fecha con una figura de esta magnitud tiene un significado especial. En declaraciones brindadas durante la presentación del concierto y recogidas por Teletica, el artista costarricense calificó a Snoop Dogg como “el rapero más famoso de la historia”.

Snoop Dogg inició su carrera a comienzos de los años 90 y desde entonces trascendió las fronteras del rap para convertirse también en actor, productor, empresario y una de las personalidades más reconocibles de la cultura popular estadounidense.

Ahora, después de más de tres décadas de trayectoria, el público tico tendrá finalmente la oportunidad de verlo sobre un escenario nacional.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Publitickets y, hasta el momento, la producción no ha anunciado oficialmente los precios.