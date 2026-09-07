Hernán Jiménez alquila cine en Times Square para proyectar “Abril” a los ticos en Nueva York

Hernán Jiménez tomó una decisión tan arriesgada como emocionante para llevar un pedacito de Costa Rica hasta Nueva York.

El cineasta costarricense decidió alquilar por su cuenta una sala de cine en Times Square para realizar una función adicional de su nueva película, Abril, luego de que las entradas para su presentación dentro de un festival en esa ciudad se agotaran rápidamente.

La cinta costarricense tendrá una función en el New York Latino Film Festival, pero la respuesta del público terminó superando las expectativas.

Según explicó Jiménez en sus redes sociales, las entradas disponibles para la presentación se agotaron en apenas 40 minutos.

En 3 puntos Hernán Jiménez tomó una decisión tan arriesgada como emocionante para llevar un pedacito de Costa Rica hasta Nueva York. El cineasta costarricense decidió alquilar por su cuenta una sala de cine en Times Square para realizar una función adicional de su nueva película, Abril. Esta vez no será únicamente presentar una película costarricense fuera del país: será llenar una sala en pleno Times Square con ticos dispuestos a encontrarse alrededor de una historia filmada completamente en San José.

Y fue entonces cuando decidió hacer algo bastante particular.

En lugar de dejar a sus seguidores sin posibilidad de ver la película, Jiménez decidió alquilar otra sala.

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“Alquilé un cine en Nueva York”, anunció el director en el video publicado en sus redes sociales.

Según recogieron La Nación y CRHoy, el propio cineasta bromeó diciendo que probablemente se trataba de “la decisión económica más estúpida” que había tomado en su vida.

Jiménez explicó que le hacía muchísima ilusión poder compartir la película con costarricenses que viven en Estados Unidos y reunirse con ellos alrededor de una historia hecha en Costa Rica.

La función adicional será el sábado 19 de septiembre a las 7 p. m. en un AMC de Times Square, Nueva York.

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La invitación de Hernán estuvo dirigida especialmente a la comunidad costarricense que reside en esa ciudad.

El director pidió a sus seguidores que compartieran la información con amigos y familiares que vivan en Nueva York y que quieran reunirse para disfrutar juntos de una producción nacional.

Jiménez describió la experiencia como una oportunidad para compartir “un pedacito de Costa Rica desde Nueva York”, según las declaraciones recogidas por CRHoy.

La iniciativa llega en un momento especialmente importante para Abril, que está a pocos días de su estreno comercial en Costa Rica.

La nueva película de Hernán Jiménez llegará oficialmente a los cines costarricenses este 10 de septiembre.

De acuerdo con el sitio oficial de la producción, la historia sigue a Abril, una madre que debe enfrentarse a una inesperada crisis personal cuando su hija adolescente decide irse a vivir con su padre.

La situación la obliga a hacerse una pregunta que termina convirtiéndose en el corazón de la película: ¿quién es ella más allá de ser mamá?

La cinta es protagonizada por Maricarmen Merino, junto a Lara Yuja Mora, François Arnaud, Mauricio Fischel, Amparo Monge, Daniel Ross Mix y el propio Hernán Jiménez.

Además, Abril fue filmada íntegramente en San José con un equipo costarricense, convirtiendo diferentes rincones de la capital en parte fundamental de la historia.

Su premier mundial se realizó en febrero en el Santa Barbara International Film Festival, posteriormente tuvo un preestreno nacional en el Festival Internacional de Cine de Costa Rica y ahora continuará su recorrido por Nueva York.

Para Hernán Jiménez, sin embargo, esta nueva función tendrá un ingrediente diferente.

Esta vez no será únicamente presentar una película costarricense fuera del país: será llenar una sala en pleno Times Square con ticos dispuestos a encontrarse alrededor de una historia filmada completamente en San José.