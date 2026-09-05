Herediano necesita esta tarde reaccionar

Herediano tiene una misión clara este sábado: ganar y sumar. El cuadro florense recibe a Pérez Zeledón a las 5 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, en una jornada marcada además por la cercanía del clásico nacional.

El Team necesita una respuesta después de su reciente derrota ante Cartaginés y buscará recuperar terreno en el Apertura 2026 de la UNAFUT.

En 3 puntos Herediano tiene una misión clara este sábado: ganar y sumar. El Team necesita una respuesta después de su reciente derrota ante Cartaginés y buscará recuperar terreno en el Apertura 2026 de la UNAFUT. Para Herediano, los tres puntos pueden resultar claves para tomar impulso antes de que el campeonato entre en una etapa cada vez más exigente.

Al frente tendrá a un Pérez Zeledón dirigido por el exjugador florense Robert Arias, quien intentará plantear un partido incómodo y sacar puntos en condición de visitante.

Para Herediano, los tres puntos pueden resultar claves para tomar impulso antes de que el campeonato entre en una etapa cada vez más exigente. El resultado de esta tarde también podría aumentar o aliviar la presión sobre el equipo florense.