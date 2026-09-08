¡Golpe para la Tricolor! Costa Rica desperdicia ventaja y cae ante Colombia en el Mundial Sub-20

La Selección Femenina Sub-20 comenzó su camino en el Mundial con un duro golpe.

Costa Rica llegó a tener el partido de su lado desde muy temprano, pero no logró sostener la ventaja y terminó cayendo 1-3 ante Colombia.

El inicio fue prácticamente soñado para las dirigidas por la Tricolor.

Apenas al minuto 5, Sheika Scott aprovechó un grave error de la guardameta colombiana Luisa Agudelo para abrir el marcador y darle a Costa Rica una ventaja inesperada.

En 3 puntos La Selección Femenina Sub-20 comenzó su camino en el Mundial con un duro golpe. Costa Rica llegó a tener el partido de su lado desde muy temprano, pero no logró sostener la ventaja y terminó cayendo 1-3 ante Colombia. Ese partido tendrá un peso especial para la Tricolor, que necesitará cambiar la historia de su debut y buscar sus primeros puntos en el torneo.

Colombia rápidamente tomó el control de la pelota y comenzó a presionar cada vez más cerca del área costarricense.

María Viáfara apareció desde el punto de penal para convertir el empate y devolverle la tranquilidad al conjunto sudamericano.

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Costa Rica intentó resistir el empuje colombiano, pero las cafeteras mantuvieron la presión y encontraron nuevamente el camino al gol.

Mariana Silva marcó el segundo tanto y puso a Colombia arriba en el marcador.

Con la ventaja, el conjunto dirigido por Carlos Paniagua no bajó la intensidad.

Las cafeteras continuaron buscando ampliar la diferencia y obligaron a la Tricolor a concentrar buena parte de sus esfuerzos en contener los ataques.

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Catalina Cortés apareció para marcar el tercer tanto de Colombia y sentenciar prácticamente el encuentro.

Así, Costa Rica pasó de celebrar una ventaja tempranera a terminar sufriendo una derrota que complica su inicio en el Mundial Sub-20.

El próximo desafío será este jueves a las 7 a. m., hora de Costa Rica, cuando se enfrenten a Corea.

Ese partido tendrá un peso especial para la Tricolor, que necesitará cambiar la historia de su debut y buscar sus primeros puntos en el torneo.