Golpe al narco: capturan a presunto cabecilla y a sospechoso de ejecutar a joven por deuda de ₡200.000

Cuatro personas fueron detenidas durante cinco allanamientos ejecutados en Naranjo y Palmares. Un quinto sospechoso permanece prófugo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asestó la madrugada de este jueves un nuevo golpe contra una presunta organización dedicada a la venta de drogas y vinculada con un homicidio ocurrido en la zona de Occidente.

Agentes judiciales de San Ramón, en coordinación con la Fiscalía, ejecutaron cinco allanamientos en Naranjo y Palmares que permitieron detener a cuatro sospechosos.

En 3 puntos Cuatro personas fueron detenidas durante cinco allanamientos ejecutados en Naranjo y Palmares. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asestó la madrugada de este jueves un nuevo golpe contra una presunta organización dedicada a la venta de drogas y vinculada con un homicidio ocurrido en la zona de Occidente. Para desarrollar el operativo, el OIJ empleó un grupo táctico de reciente formación.

Entre los capturados figura un hombre de apellidos Esteller Castro, señalado por las autoridades como el presunto cabecilla del grupo y uno de los principales sospechosos de controlar la venta de drogas en esa región.

Las diligencias comenzaron cerca de las 3:00 a. m. e incluyeron intervenciones en Esquipulas de Palmares y el centro de Naranjo.

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La investigación también relaciona al grupo con el asesinato de Carlos Alberto Solís Murillo, ocurrido el 9 de abril frente al bar La Mancuerna, en La Palmita de Naranjo.

Según la información preliminar, la víctima habría sido atacada por cinco personas, quienes presuntamente le dispararon en la cabeza debido a una aparente deuda de ₡200.000 por drogas.

El expediente fue denominado “caso Mancuerna” por el nombre del establecimiento frente al cual ocurrió el crimen.

Durante uno de los allanamientos, los agentes ingresaron al apartamento J-10 del condominio de interés social La Esperanza, en Naranjo. En ese lugar detuvieron a un hombre de apellidos Sánchez Mora, investigado como uno de los presuntos sicarios que habría participado en el asesinato.

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Además de Esteller Castro y Sánchez Mora, las autoridades capturaron a dos personas de apellidos Zúñiga Oses y Monge Benavides.

Un quinto sospechoso, de apellidos Vargas González, permanece prófugo y es buscado por la Policía Judicial.

Para desarrollar el operativo, el OIJ empleó un grupo táctico de reciente formación. Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.