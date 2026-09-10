Fuerte sismo sacude Costa Rica de madrugada y provoca seguidilla de temblores en la Zona Sur

Un movimiento de magnitud superior a 5 despertó a numerosos habitantes del país; cuatro sismos más ocurrieron durante los siguientes 20 minutos.

Un fuerte sismo registrado durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre fue percibido en diferentes puntos de Costa Rica y estuvo seguido por varios temblores en la Zona Sur.

El movimiento principal ocurrió a las 2:26 a. m. y alcanzó una magnitud preliminar de 5,2, según la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica.

En 3 puntos Un movimiento de magnitud superior a 5 despertó a numerosos habitantes del país; cuatro sismos más ocurrieron durante los siguientes 20 minutos. Un fuerte sismo registrado durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre fue percibido en diferentes puntos de Costa Rica y estuvo seguido por varios temblores en la Zona Sur. La seguidilla de movimientos no permite anticipar por sí sola la llegada de un terremoto de mayor magnitud.

Su epicentro se ubicó aproximadamente 50 kilómetros al sur de Dominical, en Osa.

Por su parte, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) estimó preliminarmente una magnitud de 5,3 y una profundidad de 10 kilómetros.

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Luego del sismo principal, la RSN registró al menos cuatro movimientos adicionales en un periodo de apenas 20 minutos:

A las 2:32 a. m., magnitud 3,7, con epicentro 50 kilómetros al suroeste de Dominical.

A las 2:38 a. m., magnitud 3,1, localizado 58 kilómetros al oeste de Drake.

A las 2:40 a. m., magnitud 3,6, también 58 kilómetros al oeste de Drake.

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A las 2:46 a. m., magnitud 3,4, con epicentro 48 kilómetros al sur de Dominical.

Habitantes de distintas comunidades reportaron haber sentido el movimiento, principalmente por la hora en que ocurrió y por su magnitud.

Los datos sobre magnitud, profundidad y ubicación corresponden a reportes preliminares y podrían ser ajustados después del análisis técnico de las instituciones especializadas.

La seguidilla de movimientos no permite anticipar por sí sola la llegada de un terremoto de mayor magnitud. Los sismos no pueden predecirse con precisión, por lo que se recomienda seguir únicamente la información divulgada por las autoridades científicas y de emergencia.