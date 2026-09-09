Fiscal general advierte: Segunda oleada de extradiciones a EE. UU. pondría la mira en funcionarios corruptos

Carlo Díaz adelantó a Grupo Extra que, una vez concluyan las extradiciones en trámite, las autoridades enfocarán nuevas pesquisas en funcionarios que presuntamente ayudan a organizaciones criminales.

Una nueva etapa de investigaciones y extradiciones contra el crimen organizado tendrá en la mira a funcionarios públicos que presuntamente colaboran con organizaciones dedicadas al narcotráfico, según reveló el fiscal general de la República, Carlo Díaz, en una entrevista con Grupo Extra.

La información fue dada a conocer por Diario Extra, luego de la conversación que el jerarca sostuvo en el programa Desde Buena Mañana. Según explicó Díaz, esta nueva fase forma parte del trabajo coordinado que mantienen las autoridades costarricenses con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El fiscal general indicó, de acuerdo con lo publicado por Grupo Extra, que esta segunda etapa comenzará una vez que concluyan los procesos de extradición que actualmente se encuentran en trámite.

En 3 puntos Carlo Díaz adelantó a Grupo Extra que, una vez concluyan las extradiciones en trámite, las autoridades enfocarán nuevas pesquisas en funcionarios que presuntamente ayudan a organizaciones criminales. Una nueva etapa de investigaciones y extradiciones contra el crimen organizado tendrá en la mira a funcionarios públicos que presuntamente colaboran con organizaciones dedicadas al narcotráfico. El nombramiento del fiscal general corresponde a la Corte Plena.

La atención de las autoridades se concentraría entonces en personas que, desde diferentes instituciones estatales, presuntamente utilizan sus cargos para facilitar las operaciones de estructuras dedicadas al narcotráfico.

“En esta segunda etapa vamos a ir enfocados contra funcionarios que, mediante actos de corrupción, están facilitando las labores de los narcotraficantes”, afirmó Díaz en la entrevista difundida por Grupo Extra.

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Según las declaraciones recogidas por Diario Extra, las investigaciones contra funcionarios públicos implicarían un importante trabajo de campo, análisis de información y coordinación entre las autoridades de Costa Rica y Estados Unidos.

Díaz destacó la relación que mantienen los equipos costarricenses con investigadores de la DEA y aseguró que los funcionarios de esa agencia destacados en el país han obtenido resultados positivos durante el trabajo conjunto.

“Tenemos una excelente relación con ellos y por eso esperamos que, una vez que finalice esta primera etapa, podamos continuar contra estos funcionarios corruptos que están dando una ayuda importantísima a los narcotraficantes”, expresó el fiscal general, según la entrevista de Desde Buena Mañana.

El anuncio plantea una nueva dimensión en la lucha contra el crimen organizado: no solamente perseguir a quienes participan directamente en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, sino también identificar a quienes desde las instituciones públicas podrían estar facilitando esas operaciones.

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“El narco está involucrado en todas las instituciones”

Díaz fue enfático al advertir que la presunta penetración del crimen organizado no estaría concentrada en una única institución estatal.

Durante la entrevista con Grupo Extra, el fiscal general sostuvo que las estructuras criminales buscan diferentes mecanismos para introducirse en entidades públicas y obtener información, protección o facilidades para desarrollar sus actividades.

“El narco está involucrado en todas las instituciones. No es solo en la estructura judicial”, sostuvo.

El jerarca agregó que las autoridades han detectado situaciones en las que presuntamente funcionarios estatales brindan colaboración a organizaciones criminales.

“Hemos visto cómo los criminales reciben ayuda de funcionarios del Estado. También hemos visto cómo el narcotráfico ha permeado el Poder Judicial y eso es parte de esta dinámica delincuencial”, añadió Díaz.

Según el fiscal, esta posible penetración podría alcanzar distintos niveles de la administración pública, incluyendo instituciones vinculadas con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo e incluso el Poder Legislativo.

La advertencia adquiere especial relevancia debido a que, de confirmarse eventuales actos de corrupción, los funcionarios involucrados podrían convertirse en piezas fundamentales para que las organizaciones criminales obtengan información privilegiada, protección o condiciones favorables para mantener sus operaciones.

Corrupción preocupa a autoridades antidrogas

Díaz también explicó a Diario Extra que la corrupción institucional se encuentra entre las principales preocupaciones de los organismos internacionales dedicados a combatir el narcotráfico.

Como ejemplo, mencionó una reciente reunión de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, conocida como IDEC, donde la discusión inició precisamente con el análisis de la corrupción.

“Se empieza hablando de corrupción precisamente porque ahora es muy fácil distinguir cómo los delincuentes no solo se dedican a traficar drogas, sino que para su labor necesitan la ayuda de personas dentro de las instituciones estatales”, manifestó.

La estrategia que plantea la Fiscalía apunta, por tanto, a investigar no solo las estructuras criminales que operan fuera de las instituciones, sino también las posibles conexiones que estas puedan tener dentro del aparato estatal.

La nueva fase, sin embargo, todavía dependerá de que concluyan los procesos de extradición que se encuentran actualmente en desarrollo. Una vez superada esa etapa, las autoridades esperan avanzar con las investigaciones dirigidas contra los funcionarios que presuntamente estarían colaborando con grupos dedicados al narcotráfico.

Carlo Díaz todavía analiza si continuará como fiscal general

Durante la entrevista difundida por Grupo Extra, Díaz también fue consultado sobre su futuro al frente del Ministerio Público.

El fiscal general reconoció que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la posibilidad de continuar en el cargo y señaló que espera resolver el tema durante esta semana.

“Eso todavía no lo he decidido. Espero esta semana tomar la decisión”, respondió.

Díaz explicó que la cantidad de investigaciones y responsabilidades pendientes le ha dificultado dedicar tiempo a analizar su continuidad como fiscal general.

“Hay tanto trabajo que no puedo ni responder a estas charlatanerías”, comentó al referirse a los cuestionamientos públicos que ha recibido.

El nombramiento del fiscal general corresponde a la Corte Plena. Por ello, Díaz deberá definir si presenta nuevamente su nombre para continuar al frente del Ministerio Público una vez que finalice el periodo para el cual fue elegido.