Famoso actor de Netflix queda encantado con Costa Rica, pero un detalle lo dejó sorprendido

El actor colombiano Sebastián Martínez pasó varios días en Costa Rica y se marchó conquistado por los ticos y por una expresión que escuchó prácticamente durante toda su estadía: “pura vida”.

Sin embargo, hubo algo del país que no logró conquistar al protagonista de producciones como Pálpito, El Accidente y Hasta que la plata nos separe: los precios.

Martínez compartió en sus redes sociales un balance de su experiencia durante su reciente visita a territorio costarricense y reconoció que quedó sorprendido por lo costoso que encontró el país.

“Todo está carísimo”, aseguró el colombiano.

En 3 puntos El actor colombiano Sebastián Martínez pasó varios días en Costa Rica y se marchó conquistado por los ticos y por una expresión que escuchó prácticamente durante toda su estadía: “pura vida”. Sin embargo, hubo algo del país que no logró conquistar al protagonista de producciones como Pálpito, El Accidente y Hasta que la plata nos separe: los precios. Su paso por Costa Rica terminó así con un balance bastante particular: se llevó una muy buena impresión de los ticos y del “pura vida”, pero no precisamente de los precios.

Antes de hablar de aquello que no le gustó, Martínez destacó especialmente la forma de ser de los costarricenses.

Según las declaraciones recogidas por La Nación, el actor aseguró que una de las cosas que más disfrutó fue precisamente la gente y quedó particularmente sorprendido por todos los usos que los ticos le dan a la expresión “pura vida”.

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Para Martínez, las palabras representan algo más que un saludo o una despedida y reflejan una actitud positiva y amorosa que percibió durante su estadía en Costa Rica.

Pero después de los elogios llegó “la parte no tan positiva”.

El actor reconoció que los precios fueron una de las grandes sorpresas de su viaje.

“Todo está carísimo. O sea, no sé si ya es la edad, los años, pero todo me parece carísimo, todo me parece que está ridículamente caro”, manifestó Martínez en el video, según publico CRHoy.

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El colombiano agregó que durante su visita alguien le comentó que Costa Rica sería aproximadamente un 30% más costosa que otros países latinoamericanos.

Es importante aclarar que esa cifra no fue presentada por el actor como un dato estadístico oficial, sino como información que, según él mismo explicó, recibió de otras personas durante su estadía.

Martínez incluso comparó la sensación con lo que ha experimentado en México, país que considera que también se ha encarecido considerablemente durante los últimos años.

Sebastián Martínez es uno de los actores colombianos más conocidos de la televisión latinoamericana y también ha logrado una importante exposición internacional gracias a las plataformas de streaming.

En Netflix ha interpretado a Zacarías Cienfuegos en “Pálpito” y a Emiliano Lobo en “El Accidente”.

También protagonizó la nueva versión de Hasta que la plata nos separe como Rafael Méndez y ha formado parte de producciones como Rosario Tijeras.

Su paso por Costa Rica terminó así con un balance bastante particular: se llevó una muy buena impresión de los ticos y del “pura vida”, pero no precisamente de los precios.