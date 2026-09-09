“Estoy a una semana de quebrar”: Jafet Jerez rompe en llanto y pide apoyo para salvar sus negocios

La cantante y emprendedora Jafet Jerez atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que decidió apostar por su propio negocio en Costa Rica.

Entre lágrimas, la exparticipante de Nace una estrella contó públicamente que sus dos locales de Las Pupusas de Jafet, ubicados en Guadalupe y Moravia, enfrentan una delicada situación económica y que, pese a los esfuerzos realizados durante los últimos meses, los números ya no están dando.

La situación ha llegado a un punto crítico.

Según informó La Teja, Jerez aseguró posteriormente que sus negocios podrían estar a apenas una semana de quebrarsi no consigue mejorar las ventas.

En 3 puntos La cantante y emprendedora Jafet Jerez atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que decidió apostar por su propio negocio en Costa Rica. Entre lágrimas, la exparticipante de Nace una estrella contó públicamente que sus dos locales de Las Pupusas de Jafet, ubicados en Guadalupe y Moravia, enfrentan una delicada situación económica y que. Para Jafet, estos próximos días podrían ser determinantes para conocer el futuro de un emprendimiento que comenzó preparando pupusas en la casa de su mamá y que ahora lucha por mantener con vida.

“Estoy a una semana de quebrar. Así de crítica es la situación ya para mí”, manifestó la artista al medio.

Todo comenzó con un video de aproximadamente siete minutos que Jerez publicó en sus redes sociales.

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La cantante explicó que llevaba tiempo intentando encontrar soluciones y que nunca quiso llegar al momento de tener que pedir públicamente ayuda.

“Estoy en un momento crítico en el negocio, en mi vida”, expresó Jerez en el video, según recogió La Nación. La artista aseguró además haber probado diferentes recomendaciones y estrategias para sacar adelante el emprendimiento, pero reconoció que ya no puede hacerlo sola.

La preocupación principal son las ventas.

Jerez explicó posteriormente a La Teja que sí están vendiendo productos, pero los ingresos no son suficientes para enfrentar todos los gastos que implica mantener funcionando los establecimientos.

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Entre las obligaciones próximas se encuentran salarios, alquileres, pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), INS y patentes.

Jafet hizo una aclaración importante: no está buscando donaciones.

Lo que pide es que quienes quieran apoyarla visiten sus negocios, prueben sus pupusas, hagan pedidos o recomienden los establecimientos.

“Yo lo que quiero es que me den la oportunidad de que vengan a probar el producto”, explicó en declaraciones brindadas a La Teja.

La artista recordó además que su emprendimiento comenzó de una manera muy diferente a lo que es actualmente.

Hace tres años preparaba las pupusas desde la casa de su mamá y realizaba entregas incluso viajando en autobús. Con el tiempo logró abrir su primer establecimiento y, hace aproximadamente seis meses, inauguró una segunda sede en Moravia.

Para esta última utilizó los ahorros acumulados durante tres años.

“¿En qué momento mi sueño se volvió una pesadilla?”

La apertura de la segunda pupusería representaba uno de sus grandes sueños, pero la situación económica terminó convirtiendo ese logro en una enorme preocupación.

Según relató Jerez a La Teja, llegó incluso a preguntarse cómo aquello que tanto había deseado terminó transformándose en una pesadilla.

La empresaria ha intentado diferentes estrategias para incrementar las ventas, incluyendo promociones de 2x1 durante un mes.

También ha realizado servicios de catering y contó que precisamente el mes anterior consiguió finalmente romper la tendencia de pérdidas y comenzar a registrar resultados positivos.

El problema es que la recuperación no ha sido suficientemente rápida para compensar las obligaciones que ya se acumularon.

Siete colaboradoras dependen también del negocio

La preocupación de Jafet no pasa únicamente por perder su emprendimiento.

La cantante cuenta actualmente con siete colaboradoras y aseguró que una de sus prioridades es procurar que sus derechos sean respetados independientemente de lo que ocurra con los establecimientos.

Incluso, según contó a La Teja, algunas de ellas han decidido renunciar como una manera de ayudarla a enfrentar la crisis.

La situación también ha preocupado a sus padres, quienes han notado el desgaste que ha experimentado durante los últimos meses.

La artista anunció una “Pupusatón” para este viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con la esperanza de recibir suficientes clientes para darle un respiro al negocio. Diario Extra confirmó este miércoles las fechas de la actividad.

Ambos establecimientos funcionarán durante esas jornadas de 7 a. m. a 9 p. m.

La propia cantante describió la actividad con una mezcla de humor e incertidumbre.

Según contó a La Teja, ni siquiera sabe todavía si terminará siendo una celebración de bienvenida o de despedida.

Mientras tanto, su llamado ya comenzó a generar solidaridad.

La expresentadora de Teletica Laura Rodríguez, quien actualmente reside en Estados Unidos, compartió el caso y pidió a sus seguidores apoyar a Jafet si está dentro de sus posibilidades, pese a aclarar que no la conoce personalmente.

Para Jafet, estos próximos días podrían ser determinantes para conocer el futuro de un emprendimiento que comenzó preparando pupusas en la casa de su mamá y que ahora lucha por mantener con vida.