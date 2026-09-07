El último festejo: Quién era el futbolista que falleció tras marcar un gol en una cancha de Siquirres

La euforia de anotar un gol en el campo de juego duró apenas unos instantes para convertir un encuentro deportivo en una tragedia. El exfutbolista costarricense Gilberth Armando Artavia Segura falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio minutos después de haber marcado un tanto en la localidad de La Francia de Siquirres.

El hecho conmocionó tanto a los espectadores presentes como a la comunidad deportiva nacional, que hoy despide a un defensor con una importante trayectoria en la Primera División, la Liga de Ascenso costarricense y el fútbol internacional.

En 3 puntos La euforia de anotar un gol en el campo de juego duró apenas unos instantes para convertir un encuentro deportivo en una tragedia. El hecho conmocionó tanto a los espectadores presentes como a la comunidad deportiva nacional, que hoy despide a un defensor con una importante trayectoria en la Primera División, la Liga de Ascenso costarricense y el fútbol internacional. Pese a los intentos inmediatos de auxilio de los presentes y el posterior traslado médico, se confirmó su deceso por causas naturales derivadas de un fallo cardíaco en el lugar.

Gilberth Artavia, nacido en Santa Cruz, Guanacaste, desarrolló una carrera multifacética en el balompié costarricense e internacional, destacándose por su versatilidad en la zaga defensiva y su presencia física.

Durante el compromiso deportivo en la cancha de La Francia de Siquirres, Artavia se incorporó al ataque y logró enviar el balón al fondo de las redes. Tras el efusivo festejo con sus compañeros, el jugador sufrió una descompensación repentina sobre el terreno de juego.

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Pese a los intentos inmediatos de auxilio de los presentes y el posterior traslado médico, se confirmó su deceso por causas naturales derivadas de un fallo cardíaco en el lugar.