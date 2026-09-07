El inesperado reconocimiento de Josué Quesada a Hernán Medford tras la victoria de Saprissa en el Clásico

El periodista deportivo Josué Quesada no ocultó su satisfacción después de que el Deportivo Saprissa derrotara 0-2 a Liga Deportiva Alajuelense en el Clásico Nacional, especialmente por la manera en que el resultado respondió a la polémica que había protagonizado días antes con el técnico Hernán Medford.

Quesada se refirió al tema durante su programa “El País de Josué”, transmitido en YouTube junto al exfutbolista Diego País. Apenas comenzó el espacio, el comunicador recordó el enfrentamiento verbal que se había generado antes del clásico y explicó cómo vivió el triunfo morado.

Lejos de mostrarse molesto por haber sido cuestionado por Medford, Quesada aseguró que incluso disfrutó que el estratega le diera argumentos para contradecir sus críticas sobre el rendimiento del equipo. El periodista reconoció que, desde su perspectiva, el entrenador consiguió responder de la mejor manera posible: ganando el partido.

En 3 puntos El periodista deportivo Josué Quesada no ocultó su satisfacción después de que el Deportivo Saprissa derrotara 0-2 a Liga Deportiva Alajuelense en el Clásico Nacional. Quesada se refirió al tema durante su programa “El País de Josué”, transmitido en YouTube junto al exfutbolista Diego País. Finalmente, Quesada convirtió lo que pudo haber sido una disputa personal en una especie de reconocimiento al entrenador morado.

“Si fui yo el que tocó esa fibra, bienvenido sea y me encanta que Medford me haya tapado la boca en el partido. Me encantó verte sonreír Pelicano, me sentí en el 2005, viendo al Saprissa de Vergara”, manifestó Quesada durante el programa.

El comunicador también contó que observó el partido completamente solo en su casa y que celebró los goles del conjunto morado de una manera particularmente efusiva. Según explicó, sus comentarios anteriores tenían como objetivo analizar y cuestionar lo que estaba ocurriendo dentro del club, pero la situación terminó tomando una dimensión distinta después de la respuesta pública de Medford.

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Quesada incluso tomó con humor el hecho de que sus críticas pudieran haber servido como una motivación adicional para el conjunto tibaseño. La victoria ante Alajuelense, además, le permitió cambiar el tono de sus comentarios y reconocer el desempeño que tuvo Saprissa en uno de los partidos más importantes del campeonato.

En otro momento de su intervención, el periodista describió la victoria como una manera ideal de recibir una respuesta después de los cuestionamientos que había realizado en los días anteriores.

“Que me manden a dormir así todas las noches, ganándole a la Liga un clásico en su casa de forma inapeable y demostrar que la Liga no es ese león indomable que nos recibía en Tibás y los morados parecíamos un esclavo de los romanos cuando nos tiraban al coliseo en Roma antigua y nos comían los leones”, expresó.

Quesada también contó que, apenas terminó el encuentro, una de sus primeras reacciones fue pensar en aparecer en redes sociales para dar la cara después del resultado. El periodista destacó particularmente la forma en que los jugadores del Saprissa respaldaron a Medford dentro del terreno de juego.

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La polémica entre ambos se había originado en los días previos al clásico, cuando Quesada cuestionó públicamente el funcionamiento del Deportivo Saprissa y su desempeño durante las semanas anteriores. Sus comentarios generaron una reacción de Medford durante la conferencia de prensa previa al partido.

Aunque el técnico no mencionó directamente al periodista, su respuesta fue interpretada como una referencia a los cuestionamientos que Quesada había realizado sobre el equipo. Medford llegó a calificarlo de “charlatán” y cuestionó incluso su condición de seguidor del conjunto morado al llamarlo “antisaprissista”.

El contexto hacía que el resultado del clásico tuviera un ingrediente adicional para Quesada. Saprissa no solo consiguió imponerse 0-2 en la casa de su máximo rival, sino que lo hizo después de una semana marcada por las críticas y la discusión pública sobre el rendimiento del equipo.

Finalmente, Quesada convirtió lo que pudo haber sido una disputa personal en una especie de reconocimiento al entrenador morado. Su mensaje posterior al clásico fue claro: si sus cuestionamientos ayudaron a encender al equipo, aseguró que está dispuesto a aceptar que Medford le haya “tapado la boca” con una victoria contundente ante Alajuelense.