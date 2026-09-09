El cáncer vuelve a hacer que Bryan Ruiz y Priscilla Jaikel se pongan la mano en el corazón para pedir ayuda

La pareja recurrió a sus seguidores en redes sociales para solicitar ayuda para “Cuilo”, un amigo cercano que padece un complicado cáncer y necesita un costoso tratamiento.

El exfutbolista costarricense Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, hicieron un llamado a sus seguidores para apoyar a un amigo cercano que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser diagnosticado con cáncer.

A través de sus redes sociales, Jaikel explicó que decidieron pedir ayuda para “Cuilo”, a quien describió como una persona muy querida por la familia y con un gran optimismo frente a la vida.

En 3 puntos La pareja recurrió a sus seguidores en redes sociales para solicitar ayuda para “Cuilo”, un amigo cercano que padece un complicado cáncer y necesita un costoso tratamiento. El exfutbolista costarricense Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, hicieron un llamado a sus seguidores para apoyar a un amigo cercano que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser diagnosticado con cáncer. El llamado de Ruiz y Jaikel busca brindar apoyo a una familia que enfrenta un complejo panorama y que requiere recursos para continuar con el tratamiento médico de “Cuilo”.

“Una vez más, con el corazón en la mano, venimos a pedirles ayuda por una persona y una familia que nosotros queremos muchísimo”, expresó Jaikel al referirse a la situación que enfrenta su amigo.

Según explicó, “Cuilo” es padre de tres hijos y actualmente necesita acceder a un tratamiento costoso, además de cuidados que representan una importante inversión económica para su familia.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Jaikel compartió en sus historias de Instagram un enlace con la historia personal de su amigo y sus cuentas bancarias, con el objetivo de que las personas que tengan la posibilidad puedan realizar una donación.

Asimismo, pidió a sus seguidores tener presente en sus oraciones a “Cuilo”, a su esposa, Jime, y a sus tres hijos durante este complicado proceso.

Por su parte, Bryan Ruiz también se sumó al llamado y recordó que cualquier persona puede llegar a necesitar ayuda en algún momento de su vida. Por ello, invitó a quienes puedan hacerlo a colaborar con su amigo y su familia.

La situación cobra además un significado especial para la pareja, pues Carolina Jaikel también ha enfrentado recientemente un proceso de salud después de ser diagnosticada con cáncer. En distintas ocasiones, ha compartido públicamente su experiencia y ha expresado su fe en Dios y su decisión de disfrutar el día a día.

El llamado de Ruiz y Jaikel busca brindar apoyo a una familia que enfrenta un complejo panorama y que requiere recursos para continuar con el tratamiento médico de “Cuilo”.