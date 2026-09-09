Édgar Silva abre su corazón y revela qué lo enamoró de Karla Montero hace más de 30 años

Édgar Silva suele ser bastante reservado cuando se trata de su vida sentimental, pero esta vez hizo una excepción y habló de la mujer con quien ha compartido más de tres décadas de su vida.

El reconocido presentador costarricense recordó cómo comenzó su historia de amor con Karla Montero, actual presidenta ejecutiva de Recope, y reveló qué fue lo primero que despertó su interés cuando se conocieron.

Y curiosamente no fue algo relacionado con su apariencia ni un gesto romántico.

Fue precisamente que ella no mostró ningún interés particular en su condición de figura de televisión.

En 3 puntos Édgar Silva suele ser bastante reservado cuando se trata de su vida sentimental, pero esta vez hizo una excepción y habló de la mujer con quien ha compartido más de tres décadas de su vida. El reconocido presentador costarricense recordó cómo comenzó su historia de amor con Karla Montero, actual presidenta ejecutiva de Recope, y reveló qué fue lo primero que despertó su interés cuando se conocieron. Una historia que ha permanecido durante décadas lejos de la exposición constante de las redes sociales y que, según las palabras del propio Édgar.

Según informó La Teja, Silva hizo las revelaciones durante su participación en el pódcast Desde el Alma, conducido por Lizeth Castro. La pareja suma 31 años de relación y 25 años de matrimonio.

Algo que Karla no hizo terminó conquistándolo

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Silva recordó que cuando conoció a Montero ocurrió algo que inmediatamente le llamó la atención: durante toda la conversación ella no le hizo una sola pregunta sobre su trabajo.

Para alguien acostumbrado a que las personas sintieran curiosidad por su vida profesional, aquello resultó diferente.

“Ese día con ella no, hablamos otras cosas”, recordó el comunicador, quien reconoció que al finalizar aquel encuentro se quedó pensando en lo particular que había resultado la conversación.

Por aquel entonces, Montero estudiaba Economía y ya tenía sus propios objetivos profesionales, algo que Silva también comenzó a admirar.

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¿Cuál ha sido el secreto después de tres décadas?

Durante la conversación, Lizeth Castro quiso saber cómo han conseguido mantener una relación durante tantos años.

Para Édgar, una de las claves ha sido algo bastante sencillo de decir, aunque quizá no tanto de aplicar: respetar los espacios individuales.

Según relató el presentador, Karla siempre le permitió desarrollar plenamente su carrera en los medios y él hizo lo mismo con las aspiraciones profesionales de ella.

“Desde ahí los dos hemos crecido mucho”, manifestó Silva.

Esta filosofía coincide con algo que el comunicador había explicado públicamente anteriormente: ambos han procurado construir sus carreras de manera independiente y Montero siempre ha preferido mantener su vida privada lejos de la exposición mediática.

“Ella nunca ha sido la esposa de Édgar Silva”

Pero quizás una de las declaraciones más llamativas de la conversación llegó cuando el presentador habló sobre la admiración que siente por su esposa.

Silva destacó especialmente su inteligencia emocional, determinación y capacidad para construir una carrera propia.

Según informó La Teja, el periodista aseguró que para él hay algo que siempre ha sido muy importante: Karla ha conseguido ser reconocida por sus propios méritos.

“Ella nunca ha sido la esposa de Édgar Silva”.

El presentador afirmó sentirse orgulloso de que el público haya podido conocerla por “sus propias virtudes”, especialmente ahora que ocupa un puesto de alta exposición pública como presidenta ejecutiva de Recope.

Montero es economista y asumió la presidencia ejecutiva de Recope en febrero de 2024, convirtiéndose entonces en la segunda mujer en la historia de la institución en ocupar el cargo.

Una historia que todavía celebran dos veces al año

Édgar y Karla se casaron el 7 de abril de 2001, aunque su relación había comenzado aproximadamente seis años antes.

Y después de tanto tiempo juntos mantienen una particular tradición.

Según contó Silva en el pódcast, todavía celebran tanto la fecha en que comenzaron su relación como su aniversario de matrimonio.

“Son dos fechas al año que hay que celebrar”, expresó.

Una historia que ha permanecido durante décadas lejos de la exposición constante de las redes sociales y que, según las palabras del propio Édgar, parece haber encontrado buena parte de su fórmula en algo muy concreto: estar juntos sin dejar de permitir que cada uno construya su propio camino.