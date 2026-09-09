Dos técnicos, una misma historia con Xelajú
Hernán Medford y Amarini Villatoro hoy protagonizan historias distintas en el fútbol costarricense, pero tienen un capítulo que los une: ambos saben lo que...
Hernán Medford y Amarini Villatoro hoy protagonizan historias distintas en el fútbol costarricense, pero tienen un capítulo que los une: ambos saben lo que significa ser campeones con el Xelajú Mario Camposeco de Guatemala.
Hernán Medford, actual técnico del Deportivo Saprissa, dirigió al Xelajú MC y conquistó el Clausura 2012, derrotando al Municipal en la final. Fue la quinta luna en la historia del club.
Aquella final terminó en penales después de un empate global, y Xelajú se coronó en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Medford se convirtió entonces en uno de los entrenadores costarricenses que habían logrado ser campeones en Guatemala.
Amarini Villatoro, actual entrenador del Club Sport Cartaginés, consiguió posteriormente algo todavía más especial: ganó dos títulos de Liga Nacional con Xelajú, el Clausura 2023 y el Apertura 2024.
En 2023, Xelajú protagonizó una remontada espectacular ante Antigua GFC. Perdía la serie 0-2, pero ganó 3-0 en el Mario Camposeco y terminó levantando el campeonato.
La coincidencia que une a Medford y Villatoro
Hay un detalle que hace especialmente interesante la historia:
Los dos técnicos campeones con Xelajú terminaron trabajando en Costa Rica y ahora están al frente de dos de los clubes más tradicionales del país: Medford con Saprissa y Villatoro con Cartaginés.
Y existe otra coincidencia: ambos conocen lo que significa ganar un campeonato en el Mario Camposeco, un estadio que ha sido escenario de momentos importantes para el fútbol centroamericano.
Así que sí: Medford y Villatoro comparten una corona histórica con Xelajú, aunque Villatoro amplió posteriormente su legado con dos títulos.