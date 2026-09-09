Dos técnicos, una misma historia con Xelajú

Hernán Medford y Amarini Villatoro hoy protagonizan historias distintas en el fútbol costarricense, pero tienen un capítulo que los une: ambos saben lo que significa ser campeones con el Xelajú Mario Camposeco de Guatemala.

Hernán Medford, actual técnico del Deportivo Saprissa, dirigió al Xelajú MC y conquistó el Clausura 2012, derrotando al Municipal en la final. Fue la quinta luna en la historia del club.

Aquella final terminó en penales después de un empate global, y Xelajú se coronó en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Medford se convirtió entonces en uno de los entrenadores costarricenses que habían logrado ser campeones en Guatemala.

En 3 puntos Hernán Medford y Amarini Villatoro hoy protagonizan historias distintas en el fútbol costarricense, pero tienen un capítulo que los une: ambos saben lo que significa ser campeones con el Xelajú Mario Camposeco de Guatemala. Hernán Medford, actual técnico del Deportivo Saprissa, dirigió al Xelajú MC y conquistó el Clausura 2012, derrotando al Municipal en la final. Así que sí: Medford y Villatoro comparten una corona histórica con Xelajú, aunque Villatoro amplió posteriormente su legado con dos títulos.

Amarini Villatoro, actual entrenador del Club Sport Cartaginés, consiguió posteriormente algo todavía más especial: ganó dos títulos de Liga Nacional con Xelajú, el Clausura 2023 y el Apertura 2024.

En 2023, Xelajú protagonizó una remontada espectacular ante Antigua GFC. Perdía la serie 0-2, pero ganó 3-0 en el Mario Camposeco y terminó levantando el campeonato.

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La coincidencia que une a Medford y Villatoro

Hay un detalle que hace especialmente interesante la historia:

Los dos técnicos campeones con Xelajú terminaron trabajando en Costa Rica y ahora están al frente de dos de los clubes más tradicionales del país: Medford con Saprissa y Villatoro con Cartaginés.

Y existe otra coincidencia: ambos conocen lo que significa ganar un campeonato en el Mario Camposeco, un estadio que ha sido escenario de momentos importantes para el fútbol centroamericano.

Así que sí: Medford y Villatoro comparten una corona histórica con Xelajú, aunque Villatoro amplió posteriormente su legado con dos títulos.