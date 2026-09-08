“¡Directivos fracasados!”: afición de Alajuelense explota y coloca mantas contra la dirigencia

La molestia de un sector de la afición rojinegra aumentó tras la derrota ante Saprissa y la ratificación de Ismael Rescalvo como técnico del equipo.

La derrota 0-2 ante Saprissa en el Clásico Nacional sigue dejando consecuencias en el entorno de Liga Deportiva Alajuelense. Durante las últimas horas, aficionados colocaron varias mantas en las inmediaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, con fuertes mensajes dirigidos a la dirigencia, jugadores y gerente deportivo.

En 3 puntos La molestia de un sector de la afición rojinegra aumentó tras la derrota ante Saprissa y la ratificación de Ismael Rescalvo como técnico del equipo. La derrota 0-2 ante Saprissa en el Clásico Nacional sigue dejando consecuencias en el entorno de Liga Deportiva Alajuelense. Ahora, el equipo rojinegro deberá cambiar rápidamente el rumbo, pues este jueves enfrentará al Marathón de Honduras por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue: “Directivos fracasados, LDA les quedó grande”, mientras que otras mantas apuntaron directamente contra Carlos Vela con el mensaje “Fuera Vela”. También aparecieron reclamos dirigidos a los futbolistas del conjunto rojinegro.

El descontento llega después de que Alajuelense confirmara este lunes que la continuidad de Ismael Rescalvo y su cuerpo técnico no está en discusión, pese a la presión generada por los últimos resultados. Los manudos acumulan tres partidos consecutivos sin ganar en el Apertura 2026: derrota ante San Carlos, empate contra Pérez Zeledón y caída frente a Saprissa.

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Ahora, el equipo rojinegro deberá cambiar rápidamente el rumbo, pues este jueves enfrentará al Marathón de Honduras por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. La serie internacional representa una nueva oportunidad para que Alajuelense responda dentro de la cancha en medio de un ambiente cada vez más tenso.