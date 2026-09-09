Detienen a dos hombres tras asalto en supermercado; uno fingía ser policía

El operativo se activó tras una alerta por un supuesto asalto en Los Lirios. Los hombres fueron ubicados en otro vehículo y tenían un arma de fuego.

Un aparente asalto a un supermercado en Los Lirios, Los Chiles, provocó un amplio operativo policial durante la mañana de este martes, que terminó con dos personas detenidas, una de ellas vestida con un uniforme policial.

Según la información preliminar, las autoridades recibieron una alerta sobre un asalto ocurrido en un establecimiento comercial de la zona. Tras el hecho, los sospechosos habrían escapado a bordo de dos vehículos, por lo que se desplegaron diferentes acciones para intentar localizarlos.

La información inicial apuntaba a que serían cuatro las personas involucradas en el supuesto asalto. Además, se indicó que dos de ellas aparentemente vestían como policías, situación que generó una respuesta inmediata de las autoridades para tratar de ubicar los vehículos relacionados con el hecho.

En 3 puntos El operativo se activó tras una alerta por un supuesto asalto en Los Lirios. Un aparente asalto a un supermercado en Los Lirios, Los Chiles, provocó un amplio operativo policial durante la mañana de este martes, que terminó con dos personas detenidas, una de ellas vestida con un uniforme policial. Por ahora, la principal incógnita es precisamente esa: ¿los dos hombres detenidos con un arma y uno de ellos vestido de policía participaron realmente en el asalto al supermercado?

Como parte del operativo, los oficiales localizaron un vehículo en el sector de San Jorge y procedieron a detenerlo. Sin embargo, surgió un detalle que mantiene abierta la investigación: el automóvil interceptado no coincide con la descripción de los dos vehículos que, según la alerta inicial, habrían sido utilizados durante el asalto.

Durante la intervención, las autoridades observaron que uno de los ocupantes del vehículo llevaba puesto un uniforme policial. Además, localizaron un arma de fuego, por lo que procedieron con la detención de los dos hombres que viajaban en el automóvil.

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El hallazgo del uniforme y el arma llamó especialmente la atención de los oficiales debido a que, según la información preliminar recibida tras el asalto, dos de los supuestos involucrados habrían utilizado vestimenta policial durante el hecho.

No obstante, hasta este momento las autoridades no han confirmado que los dos hombres detenidos hayan participado en el asalto al supermercado.

Este punto resulta relevante debido a que el vehículo en el que fueron encontrados no corresponde con las características de los automóviles que habrían sido utilizados para escapar después del supuesto robo.

Por esa razón, las autoridades deberán determinar si existe alguna relación entre los detenidos y el hecho ocurrido en Los Lirios o si, por el contrario, se trata de personas que no tienen participación en el asalto investigado.

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La investigación deberá establecer también la procedencia del uniforme policial encontrado y determinar las circunstancias en las que los sospechosos portaban el arma de fuego.

El operativo continúa bajo investigación y las autoridades deberán recopilar información, revisar los elementos encontrados y verificar las características de los vehículos involucrados para establecer qué ocurrió realmente.

Mientras tanto, los dos hombres permanecen detenidos a la espera de que se determine su situación jurídica y si existen elementos que permitan vincularlos formalmente con el supuesto asalto.

Por ahora, la principal incógnita es precisamente esa: ¿los dos hombres detenidos con un arma y uno de ellos vestido de policía participaron realmente en el asalto al supermercado? La investigación deberá responder esa pregunta.