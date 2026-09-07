¿De verdad hablamos tan raro? El acento tico desata debate entre extranjeros

Una consulta realizada en redes sociales encendió la conversación después de que varias personas de diferentes nacionalidades señalaran a Costa Rica como uno de los países con el “peor” acento de Latinoamérica.

Las opiniones no tardaron en llegar hasta los ticos y, como era de esperar, muchos salieron inmediatamente a defender nuestra particular manera de hablar.

La discusión nació a partir de un video publicado por el creador de contenido El Chente, quien cuenta con más de 1,6 millones de seguidores en TikTok y salió a preguntar a varias personas cuál consideraban que era el peor acento de Latinoamérica.

Costa Rica terminó siendo uno de los países más mencionados, junto con Guatemala, según informó La Teja.

En 3 puntos Una consulta realizada en redes sociales encendió la conversación después de que varias personas de diferentes nacionalidades señalaran a Costa Rica como uno de los países con el “peor” acento de Latinoamérica. Las opiniones no tardaron en llegar hasta los ticos y, como era de esperar, muchos salieron inmediatamente a defender nuestra particular manera de hablar. ¿Usted cree que el acento costarricense realmente es difícil de entender?

Entre las respuestas hubo quienes aseguraron tener dificultades para comprender la forma de hablar de los costarricenses.

Uno de los entrevistados, de nacionalidad venezolana, eligió directamente a Costa Rica y explicó que, desde su perspectiva, a los ticos no se les entiende con facilidad.

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Pero hubo un detalle que se repitió en varias respuestas: nuestra particular pronunciación de la letra “r”.

Otra de las personas consultadas señaló precisamente esa característica como una de las razones por las que le cuesta comprender el acento costarricense.

Un colombiano también escogió a Costa Rica y aseguró que los ticos hablan demasiado “pegado”, algo que, según dijo, dificulta entenderlos.

Incluso otro de los entrevistados llamó a nuestro acento “costarriqueño”, en lugar de costarricense, mientras cuestionaba nuevamente la pronunciación de la “r”.

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Como era de esperar, las opiniones provocaron respuestas de costarricenses en los comentarios del video.

Según publico La Teja, algunos defendieron que precisamente esas particularidades son las que hacen reconocible nuestra manera de hablar.

“El acento de Costa Rica es original, no andamos copiando acentos”, escribió uno de los usuarios.

Otros se tomaron la situación con bastante más humor y hasta bromearon con que quienes escogieron a Costa Rica posiblemente nos habían confundido con Puerto Rico.

También hubo quienes simplemente rechazaron que el país apareciera entre los señalados.

Una de las particularidades del español hablado en Costa Rica es precisamente la pronunciación de la “r”, especialmente en determinadas regiones y hablantes, un rasgo que puede resultar muy reconocible para personas de otros países.

A esto se suman palabras y expresiones muy nuestras como “mae”, “tuanis”, “diay”, “pura vida” o “brete”, que pueden resultar desconocidas para alguien que escucha hablar a un costarricense por primera vez.

Sin embargo, determinar cuál es el “mejor” o el “peor” acento de Latinoamérica es completamente subjetivo y depende de la percepción de cada persona.

Lo cierto es que el experimento de El Chente consiguió algo: poner a los ticos a defender una de esas características que muchas veces solo notamos cuando salimos del país.

¿Usted cree que el acento costarricense realmente es difícil de entender?