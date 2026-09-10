David Guzmán deja un recado que apunta directo al Liguismo: “No somos como la acera del frente”

El volante del Deportivo Saprissa defendió la exigencia de la afición morada tras el 2-2 ante Cartaginés y dejó una frase que rápidamente llamó la atención en zona mixta: “Por eso el jugador de Saprissa es diferente, por eso el jugador de Saprissa es campeón”

El Deportivo Saprissa salió con un empate 2-2 en casa ante el Cartaginés, en el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tras el partido, David Guzmán atendió a los medios en zona mixta y habló sobre uno de los temas que históricamente rodean al conjunto morado: la presión de jugar en Saprissa.

En 3 puntos El volante del Deportivo Saprissa defendió la exigencia de la afición morada tras el 2-2 ante Cartaginés y dejó una frase que rápidamente llamó la atención en zona mixta: “Por eso el… El Deportivo Saprissa salió con un empate 2-2 en casa ante el Cartaginés, en el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Y mientras Saprissa se prepara para el capítulo definitivo, las palabras de Guzmán ya dejaron sobre la mesa algo más que un resultado: una declaración que vuelve a encender la rivalidad y que seguramente tendrá eco en la previa del próximo…

El volante fue directo al señalar que la exigencia forma parte de la identidad del club y que, lejos de incomodar al jugador, representa una motivación.

“Presión siempre hay en Saprissa. Para nosotros llegar a la final aún hacen falta cinco partidos”, manifestó Guzmán.

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Pero sus declaraciones tomaron un tono mucho más fuerte cuando hizo referencia a la diferencia que, según su perspectiva, existe entre Saprissa y su rival de toda la vida.

“Nosotros no somos como la acera del frente, es lo más lindo que hay que tener nuestra afición y que nos exijan, por eso el jugador de Saprissa es diferente, por eso el jugador de Saprissa es campeón”, afirmó.

La frase no pasó desapercibida, especialmente por la referencia directa a la “acera del frente”, una expresión que inevitablemente apunta al entorno de Alajuelense.

Guzmán, además, dejó claro que dentro del camerino morado no consideran que el 2-2 en Cartago sea suficiente para dar por encaminada la clasificación.

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El mediocampista recordó que todavía queda mucho camino por recorrer y que el objetivo del Saprissa sigue siendo avanzar en el torneo internacional.

El empate dejó una serie completamente abierta para el partido de vuelta, donde los morados tendrán la posibilidad de definir la clasificación en su propia casa.

La presión, precisamente, volverá a estar sobre el equipo de Hernán Medford.

Y mientras Saprissa se prepara para el capítulo definitivo, las palabras de Guzmán ya dejaron sobre la mesa algo más que un resultado: una declaración que vuelve a encender la rivalidad y que seguramente tendrá eco en la previa del próximo enfrentamiento.