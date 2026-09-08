Combustibles tendrán nuevos precios: El diésel tendrá un fuerte aumento

La gasolina regular bajará ¢51 por litro, pero la súper subirá ¢22 y el diésel tendrá un incremento de ¢82.

Un nuevo ajuste en los precios de los combustibles traerá buenas y malas noticias para los conductores costarricenses durante setiembre. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una modificación que reducirá el precio de la gasolina regular, pero aumentará de manera importante el costo del diésel y también encarecerá la gasolina súper.

El cambio más favorable será para quienes utilizan gasolina regular, cuyo precio tendrá una rebaja de ¢51 por litro. Sin embargo, el panorama será diferente para quienes utilizan gasolina súper, que experimentará un incremento de ¢22 por litro.

En 3 puntos La gasolina regular bajará ¢51 por litro, pero la súper subirá ¢22 y el diésel tendrá un incremento de ¢82. Un nuevo ajuste en los precios de los combustibles traerá buenas y malas noticias para los conductores costarricenses durante setiembre. Por ello, los consumidores deberán estar atentos a la fecha oficial de publicación para conocer exactamente desde cuándo se aplicarán los nuevos montos en las estaciones de servicio de todo el país.

El aumento más fuerte corresponde al diésel. De acuerdo con el ajuste aprobado por ARESEP, este combustible tendrá un incremento de ¢82 por litro, convirtiéndose en el principal impacto para los consumidores a partir de la entrada en vigencia de las nuevas tarifas.

De esta manera, el ajuste deja un escenario dividido para los usuarios de combustibles: mientras quienes utilizan gasolina regular tendrán un alivio en el costo de llenar el tanque, los conductores que requieren súper o diésel deberán asumir un mayor gasto.

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Según la ARESEP, la modificación responde a los costos de importación reportados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para los embarques realizados entre el 17 de agosto y el 10 de septiembre.

El mecanismo toma en cuenta las variaciones que experimentan los precios internacionales de los combustibles, por lo que los costos que enfrentan los consumidores en Costa Rica pueden cambiar conforme se modifican las condiciones del mercado internacional.

Costa Rica tiene además una particularidad que la hace especialmente vulnerable a estos movimientos: el país importa el 100 % de los combustibles que consume. Por esa razón, factores externos pueden terminar reflejándose directamente en el precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Entre esos factores se encuentran las condiciones climáticas, acontecimientos geopolíticos y conflictos armados que pueden alterar el comportamiento del mercado petrolero internacional. El petróleo constituye una materia prima fundamental para la producción de las gasolinas y el diésel.

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La ARESEP ya remitió la resolución correspondiente para que sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Los nuevos precios no entrarán a regir inmediatamente con el anuncio, sino a partir de la medianoche del día en que se realice dicha publicación.

Por ello, los consumidores deberán estar atentos a la fecha oficial de publicación para conocer exactamente desde cuándo se aplicarán los nuevos montos en las estaciones de servicio de todo el país.