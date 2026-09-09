¡Cartago va por el título mundial! Niños ganan Olimpiada Nacional de Robótica y representarán al país en Puerto Rico

El equipo SAM ROBOTICS se quedó con el primer lugar en una disputada competencia y consiguió el boleto para la Olimpiada Mundial de Robótica Puerto Rico 2026.

Cartago tiene una nueva razón para celebrar. Un grupo de niños y jóvenes del cantón destacó en la Olimpiada Nacional de Robótica y consiguió importantes posiciones durante la competencia realizada este sábado en la Universidad Latina, sede San Pedro.

El mayor logro llegó de la mano del equipo SAM ROBOTICS, integrado por los estudiantes de primaria Matthew Chavarría Solano, Ángel Mathias Segura Castillo y Santiago Trejos Quesada, quienes obtuvieron el primer lugar de la competencia.

Con este resultado, los representantes del cantón central de Cartago no solo se proclamaron campeones nacionales, sino que también consiguieron la clasificación para representar a Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Robótica Puerto Rico 2026.

En 3 puntos El equipo SAM ROBOTICS se quedó con el primer lugar en una disputada competencia y consiguió el boleto para la Olimpiada Mundial de Robótica Puerto Rico 2026. Cartago tiene una nueva razón para celebrar. Ahora, el objetivo está puesto en Puerto Rico.

El resultado es producto de varios meses de preparación. Desde febrero, los menores y jóvenes han trabajado intensamente en el Laboratorio STEM de Robótica de la Municipalidad de Cartago, donde desarrollaron sus conocimientos y habilidades para afrontar la competencia nacional.

El desempeño de los representantes cartagineses también se extendió a otros equipos. Kristel Quesada Barahona y Fabián Gómez López, integrantes del equipo de Quebradilla y también participantes en la categoría de primaria, obtuvieron el segundo lugar.

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La delegación cartaginesa además consiguió presencia en otras categorías. El tercer lugar en la categoría escolar fue para el equipo LEGO SERVIC, integrado por Sergio Granados, Luciana Loría y Victoria González.

En la etapa colegial, el equipo DISCOVERY, conformado por Mathias Jiménez y Farith Fernández, también alcanzó el tercer lugar, demostrando el alcance que ha tenido la formación tecnológica impulsada en el cantón.

De Cartago a una competencia internacional

La clasificación a la competencia internacional representa un nuevo reto para los integrantes de SAM ROBOTICS, quienes ahora deberán continuar con su preparación para enfrentarse a participantes de otros países en Puerto Rico.

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El proceso de entrenamiento comenzó meses atrás en el Laboratorio STEM de Robótica de la Municipalidad de Cartago, un espacio que fue renovado por la actual administración municipal con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y ofrecer mayores oportunidades a niños y jóvenes interesados en la ciencia y la tecnología.

La preparación no se limita únicamente a construir y programar robots. Este tipo de competencias también permite que los estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con la resolución de problemas, el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo.

El triunfo nacional coloca así a Cartago en el mapa de la robótica estudiantil y representa una oportunidad para que los jóvenes continúen desarrollando su talento en un escenario internacional.

Para la Municipalidad de Cartago, estos resultados reflejan la importancia de invertir en espacios educativos que permitan a la niñez y la juventud acercarse a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde edades tempranas.

La participación de los equipos cartagineses en la Olimpiada Nacional de Robótica también reafirma el compromiso municipal con la educación tecnológica y la formación integral de las nuevas generaciones.

Ahora, el objetivo está puesto en Puerto Rico. Los campeones nacionales deberán continuar su preparación para afrontar la competencia mundial de 2026 y llevar el nombre de Cartago y Costa Rica a un escenario internacional de robótica.