Capturan hombre por amenazar a vecinos a mano armada: uno fue víctima por estacionar un carro frente a su casa

El detenido fue identificado como de apellido Castro y de 45 años

Agentes judiciales de la Sección de Delitos Varios, en conjunto con el Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizaron este miércoles un allanamiento en una vivienda ubicada en Vázquez de Coronado, San José.

Durante el operativo fue detenido un hombre de apellido Castro, de 45 años, quien figura como sospechoso del delito de amenazas.

En 3 puntos El detenido fue identificado como de apellido Castro y de 45 años Agentes judiciales de la Sección de Delitos Varios, en conjunto con el Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El OIJ indicó que el operativo forma parte de las acciones desarrolladas por el Poder Judicial para investigar y combatir hechos relacionados con la criminalidad.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en septiembre del año anterior.

Según las pesquisas, una persona se dirigía en su vehículo hacia un supermercado y, al estacionarlo frente a la vivienda del sospechoso, Castro presuntamente salió de la casa y la habría amenazado con un arma de fuego para exigirle que retirara el automóvil del lugar.

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Las investigaciones también apuntan a que el hombre habría amenazado con un arma de fuego a otros vecinos de la zona.

Allanamiento permitió decomisar equipo de vigilancia

A partir de las denuncias, los agentes judiciales realizaron diferentes diligencias que permitieron identificar al sospechoso y posteriormente gestionar la orden de allanamiento.

Durante la intervención, los investigadores decomisaron dos grabadores de video correspondientes a las cámaras de seguridad de la vivienda.

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Estos dispositivos serán analizados como parte de la investigación para determinar si contienen información relevante sobre los hechos denunciados.

Tras su detención, Castro fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

El OIJ indicó que el operativo forma parte de las acciones desarrolladas por el Poder Judicial para investigar y combatir hechos relacionados con la criminalidad.